Чи готові США до повномасштабної війни? Комісія Конгресу зробила висновок

Комісія Конгресу відверто критикує оборонну стратегію США

Комісія, уповноважена Конгресом, знайшла серйозні недоліки в Стратегії національної оборони Пентагону, дійшовши висновку, що вона не повністю визнає зростаючу військову могутність Китаю, постійну загрозу з боку Росії, ризики з боку Ірану та інших держав. Про це пише Air & Space Forces Magazine.

«Загрози, з якими стикаються Сполучені Штати, є найсерйознішими та найскладнішими, з якими стикалася нація з 1945 року, і включають потенціал великої війни у ​​найближчій перспективі», – йдеться у звіті.

Зокрема американські збройні сили в даний час не здатні вести великомасштабну війну, випливає з доповіді комісії Конгресу, представленої сенатському комітету збройних сил.

«Востаннє країна була готова до такого конфлікту під час «холодної війни», яка закінчилася 35 років тому. Сьогодні вона не готова», – зазначено у документі.

Пентагон має недостатнє фінансування та неадекватну структуру для поточної загрози, тому його слід фінансувати та створювати для ведення кількох війн одночасно, а не лише однієї. Група експертів закликала до різкого зміцнення оборонно-промислової бази та перегляду незграбної політики, яка гальмує технологічний прорив.

Сьогоднішній оборонний бюджет у $850 млрд недостатній для потреб США, йдеться у звіті. У документі зазначається, що американським військовим «бракує можливостей та потенціалу, необхідних для впевненості в тому, що вони можуть стримувати та переважати у бойових діях».

На думку комісії, співпраця між Росією, Китаєм та іншими державами збільшує ймовірність конфлікту на кількох фронтах, і США важко протистоятиме в такій війні.

Понад рік колишні законодавці, військові лідери та експерти з політики комісії вивчали, наскільки добре американські військові виконують Національну оборонну стратегію від 2022 року. Група виявила великі розриви між амбіціями міністерства оборони зі стримування чи переважання у великому конфлікті та реальністю. Однією з причин, через яку вони дійшли такого висновку, є поточний стан оборонної промисловості США порівняно з китайською.

«У конфлікті з Китаєм Сполучені Штати значною мірою вичерпають свої запаси боєприпасів лише за три-чотири тижні, причому деякі важливі боєприпаси (наприклад, протикорабельні ракети) закінчаться лише через кілька днів. Після того, як вони будуть витрачені, заміна цих боєприпасів займе роки», – зазначено у звіті.

Крім того, Китай і Росія координуватимуть свої дії проти Сполучених Штатів у разі збройного конфлікту з однією чи іншою країною, наголошується в документі.

«Сполучені Штати повинні виходити з того, що якщо вони вступлять у прямий конфлікт за участю Росії, Китаю, Ірану або Північної Кореї, то кожна з країн отримає економічну та військову допомогу від інших. Ми також вважаємо, що це партнерство збільшує ймовірність того, що конфлікт із однією з них пошириться на кілька фронтів, викликаючи одночасні потреби у ресурсах США та союзників», – йдеться у звіті.

«Відсутність готовності протистояти викликам національній безпеці США є результатом багаторічної нездатності визнати мінливі загрози та трансформувати структуру національної безпеки США», – кажуть представники комісії.

Як пише видання, комісію очолили колишні члени палати представників Джейн Харман (штат Каліфорнія) та Ерік Едельман, колишній заступник міністра оборони з питань політики в адміністрації Джорджа Буша, колишній заступник начальника штабу армії генерал у відставці Джон Кін, президент і головний виконавчий директор Центру стратегічних і бюджетних оцінок Томас Манкен, та інші.

До слова, президент США Джо Байден номінував генерал-майора Кертіса Баззарда опікуватися координацією допомоги Україні від союзників. Баззард ймовірно очолить підрозділ НАТО, що базуватиметься у німецькому Вісбадені.Якщо кандидатуру Баззарда затвердить Сенат США, він очолить кілька сотень військовослужбовців, які входять до складу Групи сприяння безпеці в Україні, що базується в штаб-квартирі Сухопутних військ США в Європі та Африці у Вісбадені.