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«Польські танки воють на полі бою в Росії»: заява президента Дуди

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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«Польські танки воють на полі бою в Росії»: заява президента Дуди
Дуда наголосив, що Польща зі зворушенням спостерігає за тим, як Україна використає надану ними допомогу
фото з відкритих джерел

Польські танки, передані Україні, вже беруть участь у бойових діях

Польські танки PT-91 «Твердий», які були передані Україні, вже беруть активну участь у бойових діях. Про це йдеться в заяві президента Польщі Анджея Дуди, ці танки нині воюють у Курській області, демонструючи ефективність українських контратак.

Президент Польщі висловив своє зворушення з приводу того, як Україна використовує військову допомогу, надану його країною, для захисту своєї території та боротьби за перемогу.

«Ми зі зворушенням дивимось, як передані нами танки PT-91 «Твердий» на полі битви захищають Україну, борються в районі Курська, де Україна показує, що має силу та може контратакувати, коли показує, що війна не може бути безкарною»,–  заявив президент Польщі.

Дуда наголосив, що Польща зі зворушенням спостерігає за тим, як Україна використає надану ними допомогу для одержання перемоги на полі бою.
 
Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда сподівається, що війна проти РФ скоро закінчиться перемогою українців.

Як відомо, президент Польщі Анджей Дуда розпочав свій візит до Києва у День незалежності України, 24 серпня. 

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Теги: Польща Анджей Дуда танки

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