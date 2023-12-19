У Польщі викрито шпигунську мережу, яка готувала підрив поїздів з допомогою для України

Журналісти не розкривають, який саме вирок отримали члени шпигунської мережі

У Польщі визнали винними членів шпигунської мережі – 14 громадян Білорусі, України та Росії, як готували диверсії на користь Москви. Про це пише The Guardian.

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За інформацією видання, минулого місяця підсудних звинуватили у шпигунстві, зокрема у підготовці підриву потягів, які перевозили гуманітарну допомогу для України.

«Розглянувши справу... суд визнав усіх підсудних винними в злочинах, що їм інкримінуються, і встановив, що деякі з них діяли у складі організованої злочинної групи», – сказав суддя Ярослав Ковальський, який оголошував вирок.

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Підсудні не були присутніми під час оголошення вироку, оскільки всі визнали свою провину, уточнює видання.

При цьому журналісти не розкривають, який саме вирок отримали члени шпигунської мережі.

Раніше окружний суд Гданська визнав винним 44-річного громадянина України у шпигунстві на користь Росії.

Суд призначив йому один рік позбавлення волі за шпигунство на користь іноземної держави.

Слідство встановило, що чоловік збирав, зокрема, інформацію: про критичну інфраструктуру, а також про діяльність служб та органів, відповідальних за безпеку. Потім він передав її росіянам.