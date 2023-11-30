Українець у Польщі шпигував на користь РФ: вирок суду

Українець перебував у Польщі з січня по березень 2023 року (його заарештували в березні)

Чоловік збирав, зокрема, інформацію про критичну інфраструктуру

Окружний суд Гданська визнав винним 44-річного громадянина України у шпигунстві на користь Росії. Про це повідомляє видання Onet.pl.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Суд призначив йому один рік позбавлення волі за шпигунство на користь іноземної держави.

Слідство встановило, що чоловік збирав, зокрема, інформацію: про критичну інфраструктуру, а також про діяльність служб та органів, відповідальних за безпеку. Потім він передав її росіянам.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Українець перебував у Польщі з січня по березень 2023 року (його заарештували в березні). Слідчі встановили, що його схилили до шпигунської діяльності в Польщі. Наприкінці серпня прокурор висунув йому обвинувачення у веденні шпигунської діяльності на користь російської розвідки.

Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, що правоохоронці Польщі викрили 16 осіб, які входили до шпигунської мережі. Вона могла працювати на російські спецслужби.