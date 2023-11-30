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Українець у Польщі шпигував на користь РФ: вирок суду

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Українець у Польщі шпигував на користь РФ: вирок суду
Українець перебував у Польщі з січня по березень 2023 року (його заарештували в березні)
фото ілюстративне

Чоловік збирав, зокрема, інформацію про критичну інфраструктуру

Окружний суд Гданська визнав винним 44-річного громадянина України у шпигунстві на користь Росії. Про це повідомляє видання Onet.pl.

Суд призначив йому один рік позбавлення волі за шпигунство на користь іноземної держави.

Слідство встановило, що чоловік збирав, зокрема, інформацію: про критичну інфраструктуру, а також про діяльність служб та органів, відповідальних за безпеку. Потім він передав її росіянам.

Українець перебував у Польщі з січня по березень 2023 року (його заарештували в березні). Слідчі встановили, що його схилили до шпигунської діяльності в Польщі. Наприкінці серпня прокурор висунув йому обвинувачення у веденні шпигунської діяльності на користь російської розвідки.

Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, що правоохоронці Польщі викрили 16 осіб, які входили до шпигунської мережі. Вона могла працювати на російські спецслужби. 

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Теги: росія Польща шпигун українці

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