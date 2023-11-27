Данілов пояснив, з якою метою РФ активізувала в Україні мережу шпигунів

Данілов зазначив, що Росія намагається скористатися «так званою напругою» між президентом Володимиром Зеленським та головнокомандувачем Збройних сил України Валерієм Залужним

Росія активізувала мережу шпигунів в Україні, зокрема, в Службі безпеки. Метою загарбників є дестабілізувати ситуацію в країні та підірвати єдність нашої держави. Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілова в інтерв'ю The Times.

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За його словами, мета російських агентів – вбити клин між політичним і військовим керівництвом України, а також розпалити антиурядові настрої серед населення.

Данілов зазначив, що Росія намагається скористатися «так званою напругою» між президентом Володимиром Зеленським та головнокомандувачем Збройних сил України Валерієм Залужним.

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Секретар РНБО також розповів, що Росія намагається поширити дезінформацію та пропаганду, щоб дестабілізувати ситуацію в Україні.

Раніше Данілов пояснив, коли Кремль оголосить тотальну мобілізацію.