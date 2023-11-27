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Данілов пояснив, з якою метою РФ активізувала в Україні мережу шпигунів

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Данілов пояснив, з якою метою РФ активізувала в Україні мережу шпигунів
фото з відкритих джерел

Данілов зазначив, що Росія намагається скористатися «так званою напругою» між президентом Володимиром Зеленським та головнокомандувачем Збройних сил України Валерієм Залужним

Росія активізувала мережу шпигунів в Україні, зокрема, в Службі безпеки. Метою загарбників є дестабілізувати ситуацію в країні та підірвати єдність нашої держави. Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілова в інтерв'ю The Times.

За його словами, мета російських агентів – вбити клин між політичним і військовим керівництвом України, а також розпалити антиурядові настрої серед населення.

Данілов зазначив, що Росія намагається скористатися «так званою напругою» між президентом Володимиром Зеленським та головнокомандувачем Збройних сил України Валерієм Залужним.

Секретар РНБО також розповів, що Росія намагається поширити дезінформацію та пропаганду, щоб дестабілізувати ситуацію в Україні.

Раніше Данілов пояснив, коли Кремль оголосить тотальну мобілізацію.

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Теги: росія Олексій Данілов шпигун

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