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Суд дозволив польським перевізникам блокувати кордон

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Суд дозволив польським перевізникам блокувати кордон
Протестувальники плануюють повернутися на кордон
фото з відкритих джерел

Суд відхилив рішення війта Дорогуська про скасування блокади кордону з Україною

З понеділка, 18 грудня, польські перевізники можуть знову почати протести на польсько-українському прикордонному пункті в Дорогуську. Таке рішення ухвалив Крайовий суд у Любліні. Про це повідомляє Радіо Люблін.

Суд розглянув апеляцію польських перевізників на рішення мера Дорогуської громади Войцеха Сави, який не погодився на протест. На думку суду, рішення не узгоджується із законом про збори.

Рішення підлягає негайному виконанню, але війт може його оскаржити. Мер Дорогуська поки не знає, чи подаватиме апеляцію.

«Я ще не вирішив, чи буду оскаржувати постанову суду. У мене є на це 24 години. Обґрунтування ми ще не отримали, чекаємо на обґрунтування і лише тоді зможемо оскаржити це рішення», – сказав чиновник.

Він упевнений, що його рішення про заборону протестів було правильним.

«Навіть сьогодні, якщо подивитися, вже є велика черга до Дорогуська, яка буде збільшуватися. Я вважаю, що це буде велика загроза безпеці», – сказав він.

Про намір повернутися на кордон заявив лідер польських протестувальників Рафал Меклер.

«Суд відхилив рішення війта гміни Дорогуська. Ми повертаємося на кордон!» – написав він на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, голова Дорогуська Войцех Сава заборонив протестувальникам влаштовувати нову акцію на пункті пропуску «Ягодин-Дорогуськ».

Як повідомлялося, 11 грудня Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков заявив, що рух транспорту на пункті пропуску «Ягодин – Дорогуськ» відновлено.

Проте ввечері того ж дня перевізники знову заблокували пункт пропуску. На дорозі з польського боку стояла нібито поламана вантажівка, яка перекривала рух транспорту. 

Теги: Польща протест кордон

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