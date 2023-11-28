Блокада на польському кордоні. Український далекобійник розповів, кого пропускають без черги

У протестувальників основна вимога – пропускати один автомобіль на годину

Польські протестувальники пропускають автівки з товарами, що швидко псуються та автомобілі з небезпечним вантажем. Вони їдуть одразу до пункту пропуску і перетинають кордон у порядку живої черги. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів український далекобійник Павло Павлов.

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За словами далекобійника, швидкість просування черги залежить від домовленостей з польськими протестувальниками.

«У протестувальників основна вимога – пропускати один автомобіль на годину. Бувають винятки, яких ми самі добиваємося. Приходимо до пункту перетину, намагаємося з ними домовитися, щоби хоча б три автомобілі на годину пропускали. Тобто ми до них приходимо, нібито домовилися про це, все добре. Черга рушила швидше: три – чотири машини на годину вони починають пропускати. Так триває три – чотири години. Але потім знову переходять на режим одна автівка на годину. Такі от у них маніпуляції з домовленостями», – зазначив Павлов.

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Нагадаємо, з 6 листопада польські перевізники заблокували кілька пунктів пропуску на польсько-українському кордоні. Йдеться про ПП «Ягодин-Дорогуськ», «Краківець-Корчова» та «Рава-Руська-Гребенне». Причиною страйку стало скасування вимоги для українських перевізників одержувати дозвіл на перетин кордону.

Раніше повідомлялося, що польські перевізники погрожують зробити цілодобове блокування руху вантажівок на напрямку пунктів пропуску «Медика-Шегині» на українсько-польському кордоні. Згодом польські перевізники пригрозили заблокувати роботу всіх пунктів пропуску на кордоні з Україною.

До слова, якщо блокування у Польщі триватиме, товаропотік поїде до словацького та угорського кордонів.