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Блокада на польському кордоні. Український далекобійник розповів, кого пропускають без черги

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Блокада на польському кордоні. Український далекобійник розповів, кого пропускають без черги
Швидкість просування черги залежить від домовленостей з польськими протестувальниками
фото з відкритих джерел

У протестувальників основна вимога – пропускати один автомобіль на годину

Польські протестувальники пропускають автівки з товарами, що швидко псуються та автомобілі з небезпечним вантажем. Вони їдуть одразу до пункту пропуску і перетинають кордон у порядку живої черги. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів український далекобійник Павло Павлов.

За словами далекобійника, швидкість просування черги залежить від домовленостей з польськими протестувальниками.

«У протестувальників основна вимога – пропускати один автомобіль на годину. Бувають винятки, яких ми самі добиваємося. Приходимо до пункту перетину, намагаємося з ними домовитися, щоби хоча б три автомобілі на годину пропускали. Тобто ми до них приходимо, нібито домовилися про це, все добре. Черга рушила швидше: три – чотири машини на годину вони починають пропускати. Так триває три – чотири години. Але потім знову переходять на режим одна автівка на годину. Такі от у них маніпуляції з домовленостями», – зазначив Павлов.

Нагадаємо, з 6 листопада польські перевізники заблокували кілька пунктів пропуску на польсько-українському кордоні. Йдеться про ПП «Ягодин-Дорогуськ», «Краківець-Корчова» та «Рава-Руська-Гребенне». Причиною страйку стало скасування вимоги для українських перевізників одержувати дозвіл на перетин кордону.

Раніше повідомлялося, що польські перевізники погрожують зробити цілодобове блокування руху вантажівок на напрямку пунктів пропуску «Медика-Шегині» на українсько-польському кордоні. Згодом польські перевізники пригрозили заблокувати роботу всіх пунктів пропуску на кордоні з Україною.

До слова, якщо блокування у Польщі триватиме, товаропотік поїде до словацького та угорського кордонів.

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Теги: Польща пункт пропуску вантажівки протест кордон

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