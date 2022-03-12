Арестович спрогнозував війну з Росією два роки тому – у мережі відшукали інтерв’ю (відео)

Арестович передбачив війну та навіть особливості її проведення

Велика війна з Росією – ціна України за вступ до НАТО, запевнив Арестович

Радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович спрогнозував повномасштабне вторгнення Росії в Україну ще 2019 року. У інтерв’ю виданню «Апостроф» він у якості військового експерта заявив, що вірогідність «великої» війни з Росією складає 99%. Що ж до строків, то критичними він назвав 2020-2022 роки.

«Це повітряна операція наступальна, вторгнення російських армій чотирьох, які вони створили на наших кордонах. Осада Києва. Спроба оточити війська, які в АТО перебувають. Прорив через Кримський перешийок, вихід на Каховське водосховище, щоб воду в Крим дати. Наступ із території Білорусі. Створення нових народних республік, диверсії. Удари по об’єктах критичної інфраструктури, повітряний десант. Ось що таке повноцінна війна», – пояснив свою думку Арестович.

Військовий експерт також додав, що велика війна з Росією – ціна України за вступ до НАТО.

«А якщо ми не вступимо в НАТО – це поглинання Росією протягом 10-12 років», – спрогнозував Арестович.

Нагадаємо, радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович вважає, що країна-агресорка не застосовуватиме у війні проти України хімічну зброю.

Як відомо, Велика Британія побоюється, що Росія може сфабрикувати привід для застосування хімічної зброї у війні з Україною, оскільки план окупувати країну та захопити Київ за кілька днів повністю провалився.

Раніше РФ звинуватила «українських націоналістів» у нібито підготовці якихось «провокацій» з використанням хімічної зброї у селі Золочів на Харківщині.

Також речниця МЗС Росії Марія Захарова заявляла, що у РФ начебто є документи, які «свідчать» про те, що Штати підтримали програму створення біологічної зброї в Україні, пов'язану з чумою, холерою та сибіркою. Київ і Вашингтон спростували такі заяви як абсурдні.

Нагадаємо також, що російські війська захопили Чорнобильську АЕС 24 лютого. В Офісі Президента побоювалися, що росіяни можуть викликати провокації на станції.

26 лютого Росія влаштувала над Чорнобилем імітацію повітряного бою. Напередодні у Чорнобилі було зафіксовано перевищення рівня радіації – офіційна інформація.

Окупанти тримають у заручниках працівників Чорнобильської електростанції.

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