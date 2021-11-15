Як зупинити Кремль, який хоче новий шматок Європи

Немає сенсу бути ввічливим. Європейським політикам треба лізти не в гаманець, а діставати зброю

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Итак, что там с гибридно-мигрантской агрессией России и Беларуси против ЕС? Ах, ее еще так даже не назвали? Понятно. Какое именно слово конкретно смущает? А, большинство слов нельзя употреблять? Можно только мигранты и Беларусь. Ну и как вы собираетесь лечить болезнь без постановки верного диагноза? Ждать, что как-то само рассосется? Подуть на пальчик? Так это организованный и управляемый конфликт, а не бабайка. Если спрячешься под одеяло, чудовище не исчезнет. Чудовище из бункера или из Кремля продолжает кошмарить всех по мере своих сил и возможностей.

Что делает Евросоюз в ответ на новые вызовы? Да практически ничего. Про глубокую озабоченность Брюсселя и Берлина с Парижем даже писать скучно. НАТО, кстати, тоже пытается воздействовать уговорами. И Байден, на которого совершенно напрасно так рассчитывали разного рода оптимисты во всех странах пока ничего не предпринимает. С другой стороны – у США нет общей границы с Беларусью. По словам премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, в рамках пакета новых санкций против режима Лукашенко, ЕС не исключает полное закрытие границы с Беларусью.

И что дальше? Эти мигранты не ломятся с паспортами на пункты пропуска. И не стоят в очереди в консульства. Они с самого начала идут с подручными предметами через закрытые участки границы и формальные решения их вообще никак не волнуют. А когда их вооружат, а их вооружат, ситуация станет куда горячее. Не зря же Лукашенко уже заявил, что с Донбасса идет оружие для мигрантов на беларуско-польской границе. Оно может идти и прямо с российских складов, но для кремлевской пропаганды важна эта деталь. Сейчас идут штурмы, в политицию летят камни. Завтра полетят пули. И высокие стороны по обе стороны будут делать вид, что это совсем не операция спецслужб и не вооруженное вторжение на территорию члена НАТО.

Просто миграционный кризис. И кто-то в «Военторге» купил пистолет. Мы просто это уже видели. Только вместо мигрантов у нас были «шахтеры и трактористы». И мы знаем, чем все это заканчивается. Эти ребята понимают только силу. Только вооруженный отпор. И делать вид, что корректная полиция без резких движений может остановить «стихийные вспышки» среди «мигрантов, шахтеров и трактористов» – верх наивности. Только армия, только защита границ с оружием в руках без малейших сомнений. За понимание этого принципа Украина заплатила очень дорого. Так что если высокие представители ЕС сейчас лезут за кошельком – это ошибка. Лезть нужно в кобуру. Потому что нельзя в темном переулке отдать грабителю часть содержимого кошелька.

Дорогие партнеры, давайте называть вещи своими именами. Вы согласились закрывать глаза на российскую агрессию в Украине (а до того в Грузии) при двух условиях. РФ будет щедро платить и изображать «гибридную агрессию», чтобы прикрыть военную. И вы были уверены, что Грузией и Украиной все ограничится. Мы же проговаривали это со многими из вас еще в 2014 году в циничных личных разговорах. А Польша уже тогда понимала масштабы и перспективы. В отличие от Германии, Франции или Италии. Нет официальной войны РФ против Украины, как вы и просили «партнера Владимира». Гибридная агрессия, ага. Так и вторжения в ЕС нет – исключительно «кризис с мигрантами». Хоть пнем по сове, хоть совой об пень – для птички результат один.

Думаю, что именно разобравшись в этом цинизме, Зеленский и ведет ключевые переговоры о противодействии агрессии Кремля с США и Великобританией. Потому что от сторонников «Северного потока-2» ничего кроме глубокой озабоченности мы не добьемся. Слишком много времени потрачено на эти пустые хлопоты. Покупка турецких дронов и их использование в бою. Информация про готовность Великобритании быстро перебросить от 400 до 600 элитных десантников и бойцов SAS в Украину – это результат. Это правильная тактика. А регулярные встречи Меркель с Путиным и уговоры – ни о чем.

Вот только обстоятельства изменились и аппетиты Кремля уже не удовлетворяет Украина (Грузия и Молдова). Орда штурмует границы Евросоюза. Отсидеться не получилось. И, конечно, можно многое сделать просто завтра. Вместо уговоров и точечных санкций по отдельным чиновникам и фирмам – изоляция России. Политическая и экономическая. Нефтяное эмбарго – отличный антибиотик для нашего пациента. И газовый вентиль тоже можно прикрутить. Да, впереди зима. И все мы, Украина и ЕС – столкнемся с кризисом. Но а ля гер, ком а ля гер. И жесткий, конструктивный разговор с Пекином – о поддержке санкций в любом формате. Если у Украины недостаточно рычагов для убеждения Поднебесной, то у ЕС вполне хватит. Было бы желание и достаточно жесткие политики для его реализации. Все можно и нужно делать. Но есть проблема. Это лечение начинается с постановки правильного диагноза. И, что не менее важно, правильному пациенту…

Джерело: блог Кирила Сазонова

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