Замотали руки і заклеїли рот: на Полтавщині вихователі знущалися з чотирирічної дівчинки

У дитячому садку на Полтавщині розслідують резонансний випадок знущань над чотирирічною дитиною

Інформацію про знущання з дитини у дитсадку перевіряє поліція

У дитсадку Диканської громади на Полтавщині знущались з чотирирічної дитини. Дівчинці заклеювали рот скотчем. Про це у соцмережі повідомив голова Полтавської облради Олександр Біленький.

У Полтавській області обласна влада заявила про факт знущання з дитини у дитсадку.

«Жахлива подія, від якої стає моторошно! Мені повідомили про випадок знущання з дитини, який трапився у Диканській громаді! Під час тихої години, чотирирічній дівчинці, аби вона не плакала, вихователі скотчем замотали руки та ноги, а потім ще й заклеїли рот», – написав Олександр Біленький.

Посадовець звернувся до керівництва Головного управління Національної поліції у Полтавській області щодо перевірки фактів та обставин цієї надзвичайної події.

«Я не вказую назву населеного пункту, а ні прізвища працівників і, звісно, дитини – зрештою, усі обставини повинні бути з’ясовані та підтверджені, або спростовані», – зазначив Біленький.

За його словами, він оприлюднив цю інформацію, оскільки не хоче, щоб дана історія замовчувалася, як це відбувалося неодноразово в інших випадках.

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Поліція розпочала розслідування за фактом оприлюдненої в соцмережах інформації, а 15 листопада отримали ще й заяву від матері потерпілої дівчинки.

«До поліції Полтавщини 15-го листопада звернулася жінка, 1981 року народження, яка повідомила, що в одному із дошкільних закладів Полтавського району виховательки зв’язували скотчем ноги та руки її малолітній доньці. За словами заявниці, цю інформацію вона почула від дитини», – йдеться у повідомленні.

Наразі слідчим поліції, під процесуальним керівництвом прокуратури, вирішується питання щодо внесення за даним фактом відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікуючими ознаками статті 137 (Неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей) Кримінального кодексу України. Обставини події з’ясовує слідство.