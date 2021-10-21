У Польщі затвердили щеплення третьою дозою Covid-вакцини

Чергові дози зможуть прийняти особи віком понад 18 років, котрі дві дози вакцини прийняли не менше шести місяців тому

У Польщі затвердили вакцинацію третьою дозою вакцини від коронавірусу всіх охочих від 18 років. Щеплювати розпочнуть протягом кількох тижнів. Про це повідомив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

Відповідне рішення прийняли після зустрічі членів уряду Польщі з представниками Медичної ради при Ради міністрів Польщі.

«Cпільно з главою МОЗ Адамом Недзельським ми вирішили, що щеплення (проти коронавірусу — ред.) можна буде розпочати упродовж кількох тижнів. Чергові дози зможуть прийняти особи віком понад 18 років, котрі дві дози вакцини прийняли не менше шести місяців тому», – повідомив Моравецький.

Він додав, що обговорювалась також необхідність прискорення процесу вакцинації у країні й обов’язково щеплення медичного персоналу.