Covid в Україні: за добу майже 19 тисяч хворих і 500 померлих

від ускладнень хвороби померли 495 людей в Україні

Вчора від ускладнень хвороби померли 495 людей в Україні

Найбільше нових заражень виявлено у Харківській, Одеській, Запорізькій областях та у Києві

В Україні вчора, 19 жовтня, виявили 18 912 нових випадків коронавірусного захворювання. Від ускладнень померли 495 людей, а одужали – 7 605 пацієнтів. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

До лікарень за добу потрапили 5 468 людей із підозрою чи підтвердженим Covid-19.

Найбільше нових випадків зафіксували в Одеській (1 606), Дніпропетровській (1 253), Харківській (1 242), Запорізькій (1 225) областях та у Києві (1 023).

Графіка МОЗ

Лабораторії зробили 137 355 тестів на коронавірус: методом ПЛР – 67 258, методом ІФА – 14 142. Також зробили 55 955 експрес-тестів на антиген до вірусу. Загалом у країні провели понад 13,7 мільйона ПЛР-тестувань.

Від початку пандемії в нас виявили 2 679 185 випадків Covid-19. З них 61 843 людини померли від ускладнень захворювання, а 2 344 799 – одужали.

Вчора стало відомо, що Україна – друга у Європі за смертністю від Covid-19. В Україні днем раніше було зафіксовано смертельний антирекорд: за добу від Covid-19 померли понад 500 людей.

Зазначимо, за тиждень Україна може робити щонайменше 1,5 млн щеплень.

У «червоній» зоні карантину зараз перебувають п'ять областей. Це Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Одеська та Херсонська області. Із впровадженням більш жорстких обмежень для невакцинованих, у «червоних» містах утворились значні черги до пунктів вакцинації.

Також стало відомо, що цього тижня ще чотири області можуть стати «червоними».

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