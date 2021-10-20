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    Covid в Україні: за добу майже 19 тисяч хворих і 500 померлих

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    Вчора&nbsp;від ускладнень хвороби померли 495 людей в Україні&nbsp; - Covid в Україні: за добу майже 19 тисяч хворих і 500 померлих
    Вчора від ускладнень хвороби померли 495 людей в Україні 
    фото: МОЗ

    Найбільше нових заражень виявлено у Харківській, Одеській, Запорізькій областях та у Києві

    В Україні вчора, 19 жовтня, виявили 18 912 нових випадків коронавірусного захворювання. Від ускладнень померли 495 людей, а одужали – 7 605 пацієнтів. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

    До лікарень за добу потрапили 5 468 людей із підозрою чи підтвердженим Covid-19.

    Найбільше нових випадків зафіксували в Одеській (1 606), Дніпропетровській (1 253), Харківській (1 242), Запорізькій (1 225) областях та у Києві (1 023).

    Графіка МОЗ
    Графіка МОЗ

    Лабораторії зробили 137 355 тестів на коронавірус: методом ПЛР – 67 258, методом ІФА – 14 142. Також зробили 55 955 експрес-тестів на антиген до вірусу. Загалом у країні провели понад 13,7 мільйона ПЛР-тестувань.

    Від початку пандемії в нас виявили 2 679 185 випадків Covid-19. З них 61 843 людини померли від ускладнень захворювання, а 2 344 799 – одужали.

    Вчора стало відомо, що Україна – друга у Європі за смертністю від Covid-19. В Україні днем раніше було зафіксовано смертельний антирекорд: за добу від Covid-19 померли понад 500 людей.

    Зазначимо, за тиждень Україна може робити щонайменше 1,5 млн щеплень.

    У «червоній» зоні карантину зараз перебувають п'ять областей. Це Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Одеська та Херсонська області. Із впровадженням більш жорстких обмежень для невакцинованих, у «червоних» містах утворились значні черги до пунктів вакцинації.

    Також стало відомо, що цього тижня ще чотири області можуть стати «червоними».

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    Теги: медицина лікар лікарня Україна коронавірус
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    Covid в Україні: за добу майже 19 тисяч хворих і 500 померлих