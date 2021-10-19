Україна – друга у Європі за смертністю від Covid-19

Якщо ситуація в Україні не зміниться на краще, то до кінця року загальна кількість смертей від Covid-19 може сягнути 92 тисяч осіб

Станом на середину жовтня Україна посідає друге місце за рівнем смертності від Covid-19 серед країн Європи. Про це сьогодні повідомив керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганиченко під час брифінгу.

Як зазначив фахівець, за останні два тижні кількість смертельних випадків через Covid-19 в Україні зросла на 17% – в середньому до 300 осіб за добу. Відтак за рівнем смертності через ускладнення захворювання Україну випереджає лише Румунія.

Ганиченко додав, що водночас в Україні очікувано сповільнилися темпи госпіталізації. За його словами, це пов’язано із чотириденними державними вихідними, які тривали з 14 до 17 жовтня.

За словами аналітика, з огляду на поточну динаміку захворюваності та смертності, до кінця року кількість померлих від Covid-19 в Україні може збільшитися від 68 до 92 тисяч людей.

Як зазначили у Центрі економіки охорони здоров'я, водночас Україна спроможна задовольнити потребу у вакцинації та збільшити щоденну кількість щеплень до 250-350 тисяч у порівнянні із поточним показником у 193 тисячі. Нині 98 % госпіталізованих пацієнтів в Україні є невакцинованими.

Від учора у «червоній» зоні карантину перебувають п'ять областей. Це Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Одеська та Херсонська області. Із впровадженням більш жорстких обмежень для невакцинованих, у «червоних» містах утворились значні черги до пунктів вакцинації.

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Тим часом в Україні зафіксовано смертельний антирекорд: за добу від Covid-19 померли понад 500 людей.

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