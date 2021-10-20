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    У Львові почнуть вакцинувати від Covid-19 на головному вокзалі

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    У Львові з четверга запрацює ще один центр масової вакцинації - У Львові почнуть вакцинувати від Covid-19 на головному вокзалі
    У Львові з четверга запрацює ще один центр масової вакцинації
    Фото: пресслужба Львівської міської ради

    Центр вакцинації розмістили у приміщенні медпункту вокзалу

    У Львові відкриють центр вакцинації у приміщенні головного вокзалу. Щеплювати розпочнуть вже з 21 жовтня. Про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради.

    «Наразі працюватиме по одній бригаді у першу та у другу зміну, однак за потреби будемо збільшувати їх кількість. В тій епідситуації, яка є, кожен мусить дбати про своє здоров'я і здоров'я своїх рідних. Тому закликаємо усіх приходити і вакцинуватись», – наголосив Євген Бойко, в.о. директора департаменту гуманітарної політики.

    Як розповіла керівниця міського управління охорони здоров’я Леся Кобецька, пункт вакцинації буде розміщено у приміщенні медпункту вокзалу, яке надала Львівська залізниця.

    Графік роботи пункту з 10.00 до 18.30. Тут будуть доступні до вибору три вакцини: Pfizer, AstraZeneca, Coronavac.

    «Цей додатковий пункт вакцинації буде працювати на території головного вокзалу, де розташованих їх медпункт. Його нам надала Залізниця. Там створені всі умови для роботи мобільної бригади. Цей пункт буде працювати з 10.00 до 18.30 без перерви. І для пацієнтів будуть доступні всі наявні вакцини: Pfizer, AstraZeneca, Coronavac. Цей пункт масової вакцинації буде працювати кожен день, в тому числі в суботу і в неділю. Можна приходити і за попереднім записом і живою чергою», – повідомила посадовиця.

    Нагадаємо, у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії Клінічної лікарні швидкої медичної допомоги Львова померла 40-річна жінка з важким перебігом коронавірусної інфекції.

    Нагадаємо, у Львові трьом пацієнтам ампутували ноги через Covid-19.

    До слова, жителька Миколаєва показала моторошні умови ковід-лікарень.

    В Україні вчора, 19 жовтня, виявили 18 912 нових випадків коронавірусного захворювання. Від ускладнень померли 495 людей.

    Вчора стало відомо, що Україна – друга у Європі за смертністю від Covid-19. В Україні днем раніше було зафіксовано смертельний антирекорд: за добу від Covid-19 померли понад 500 людей.

    Також, МОЗ показав моторошні фото Covid-хворих та вивезення тіл померлих.

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    Теги: здоров'я Львів залізниця щеплення вакцинація коронавірус
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    У Львові почнуть вакцинувати від Covid-19 на головному вокзалі