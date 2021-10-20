У Львові почнуть вакцинувати від Covid-19 на головному вокзалі

У Львові з четверга запрацює ще один центр масової вакцинації

Центр вакцинації розмістили у приміщенні медпункту вокзалу

У Львові відкриють центр вакцинації у приміщенні головного вокзалу. Щеплювати розпочнуть вже з 21 жовтня. Про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради.

«Наразі працюватиме по одній бригаді у першу та у другу зміну, однак за потреби будемо збільшувати їх кількість. В тій епідситуації, яка є, кожен мусить дбати про своє здоров'я і здоров'я своїх рідних. Тому закликаємо усіх приходити і вакцинуватись», – наголосив Євген Бойко, в.о. директора департаменту гуманітарної політики.

Як розповіла керівниця міського управління охорони здоров’я Леся Кобецька, пункт вакцинації буде розміщено у приміщенні медпункту вокзалу, яке надала Львівська залізниця.

Графік роботи пункту з 10.00 до 18.30. Тут будуть доступні до вибору три вакцини: Pfizer, AstraZeneca, Coronavac.

«Цей додатковий пункт вакцинації буде працювати на території головного вокзалу, де розташованих їх медпункт. Його нам надала Залізниця. Там створені всі умови для роботи мобільної бригади. Цей пункт буде працювати з 10.00 до 18.30 без перерви. І для пацієнтів будуть доступні всі наявні вакцини: Pfizer, AstraZeneca, Coronavac. Цей пункт масової вакцинації буде працювати кожен день, в тому числі в суботу і в неділю. Можна приходити і за попереднім записом і живою чергою», – повідомила посадовиця.

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