Ковідний апокаліпсис у Львові, Банкова воює з журналістами. Новини 20 жовтня за хвилину

Львівські реанімації забиті хворими на коронавірус, а в Одесі в лікарнях почалося сортування хворих на Covid-19, які потребують госпіталізації

Нардепи прийняли держбюджет-2022 за основу, журналісти звинуватили Зеленського у тиску, поліціянти перевірятимуть сертифікати про вакцинацію українців

Рада прийняла держбюджет-2022 за основу: головні показники

Депутати Верховної Ради 20 жовтня підтримали висновки та пропозиції до проєкту закону про державний бюджет України на 2022 рік. Документ схвалили 264 депутати. Доходи загального фонду держбюджету на 2022 рік збільшуються на 6,5 млрд грн за рахунок імпортного ПДВ.

Коронавірусний апокаліпсис у Львові

Львівська влада змушена збільшувати кількість ковід-місць у лікарнях міста через великий наплив пацієнтів. Також в обласній дитячій лікарні «Охматдит», яка єдина в області приймає дітей з Covid-19, збільшили кількість ліжок. Ліжкову мережу розширили до 120 ліжок із 50.

Також у Львові трьом пацієнтам ампутували ноги через Covid-19. У місті від коронавірусу померла мати трьох дітей. Уся родина противники вакцинації.

Ведуча популярного ток-шоу заявила про тиск з боку Офісу Зеленського

Ведуча ток-шоу «Зворотний відлік» на телеканалі «UA: Перший» Мирослава Барчук заявила про тиск на редакцію програми зі сторони Офісу президента. Барчук вказує, що Банкова контролює присутність депутатів-«слуг» на ефірах, зокрема кандидати узгоджуються з контактною особою радника Єрмака Михайлом Подоляком. А останнім часом редакція отримує від влади умови, за яких «слуги» прийдуть на ефіри.

Журналісти програми «Зворотній відлік» також звинуватили Сергія Лещенка у поданні неправдивої інформації.

Скандал на Черкащині. Зеленський агітує за кандидата від влади

Президент України Володимир Зеленський, який перебував із візитом у Золотоноші на Черкащині, заявив журналістам, що приїхав оглянути об'єкти «Великого будівництва» і його візит зовсім не пов’язаний з виборами у 197 окрузі. Проте на фото, які опублікували місцеві журналісти, поряд із Зеленським кандидат від партії «Слуга народу» Віталій Войцехівський.

Поліція 21 жовтня почне перевіряти covid-сертифікати

Нацполіція перевірятиме сертифікати про вакцинацію українців від Covid-19 за QR-кодом. Перевірки розпочнуться 21 жовтня. Перевіркою займатиметься поліція в місцях скупчення людей. У громадян будуть дивитися сертифікати в роздрукованому вигляді або в додатку «Дія».

За виготовлення та збут підробленої медичної документації правопорушникам може загрожувати покарання – штраф у 17 тисяч гривень або до 5 років позбавлення волі.

Шкіряк виграв суд у Медведчука

Київський апеляційний суд задовольнив скаргу ексрадника міністра внутрішніх справ Зоряна Шкіряка на рішення Оболонського райсуду Києва. Тоді суд зобов'язав Шкіряка спростувати слова на адресу нардепа від проросійської партії ОПЗЖ Віктора Медведчука. Як повідомив сам Шкіряк, він отримав перемогу у справі щодо кума Путіна.