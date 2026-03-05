Дрони масовано атакували Саратов та Енгельс

Місцеві жителі повідомляють про перебої зі світлом і пожежі

У російських містах Саратов і Енгельс у ніч проти 5 березня пролунали десятки вибухів. Місцеві жителі повідомляють про перебої з електропостачанням, а губернатор Саратовської області Роман Бусаргін заявив про одну з наймасованіших атак на регіон, пише «Главком».

За повідомленнями місцевих пабліків і моніторингових каналів, атака розпочалася близько 23:00 і тривала кілька годин. Очевидці стверджують, що над містами було чути щонайменше 60 вибухів.

Мешканці повідомляють про пожежу в одному з районів Саратова. На місцях працюють екстрені служби.

Жителі міста також повідомляють про перебої з електропостачанням у деяких районах Саратова та сусіднього Енгельса.

Нагадаємо, у ніч на 23 лютого Саратовська область РФ опинилася під масованою атакою безпілотників.