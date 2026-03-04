СБУ уразила морський тральщик та два кораблі РФ

Під час атаки пошкоджено кораблі «Єйськ» і «Касімов», також уражено радар С-300 і нафтовий термінал «Шесхаріс»

Служба безпеки України разом із Силами оборони у ніч на 2 березня завдала удару по російських військових об’єктах. Унаслідок атаки було уражено морський тральщик «Валентін Пікуль», а також пошкоджено протичовнові кораблі «Єйськ» і «Касімов». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на власні джерела в СБУ.

За наявною інформацією, під час операції було завдано серйозних пошкоджень кільком кораблям Чорноморського флоту Росії. Зокрема, ураження отримав морський тральщик «Валентін Пікуль». Крім того, значних пошкоджень зазнали протичовнові кораблі «Єйськ» та «Касімов».

У результаті атаки загинули троє російських моряків, ще 14 отримали поранення. Також під час удару було уражено низку військових і інфраструктурних об’єктів. Зокрема, ураження зазнав радар наведення 30Н6Е2 зенітного ракетного комплексу С-300ПМУ-2 «Фаворит» та зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцир-С2».

Крім того, серйозних пошкоджень зазнав нафтовий термінал «Шесхаріс». За даними джерел, було уражено шість із семи нафтоналивних стендерів.

Після атаки в районі порту спалахнула пожежа, яка тривала протягом усієї ночі. «СБУ системно дістає ворога там, де він вважає себе в безпеці – у портах, на базах і в глибокому тилу. Для російських військових об’єктів не існує «захищених зон». Поки росія веде війну проти України, їй ніде не буде спокійно – ні на морі, ні на суші, ні в тилу», – повідомило поінформоване джерело в СБУ.

Нагадаємо, у ніч на 2 березня безпілотники атакували портову інфраструктуру у місті Новоросійськ у Краснодарському краї Росії. Місцеві жителі повідомляли про десятки потужних вибухів, які розпочалися після дев'ятої вечора.