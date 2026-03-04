Підводний човен атакував іранське судно біля Шрі-Ланки: понад 100 людей зникли безвісти

78 людей отримали поранення після атаки

Підводний човен атакував іранське судно біля Шрі-Ланки. Внаслідок цього щонайменше 101 людина зникла безвісти. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

«Щонайменше 101 людина зникла безвісти і 78 отримали поранення після атаки підводного човна на іранське судно біля узбережжя Шрі-Ланки, повідомили в середу агентству Reuters джерела в міністерстві оборони та військово-морських силах Шрі-Ланки», – йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, американські військові знищили 17 іранських кораблів у ході кампанії проти Ірану, в якій беруть участь десятки тисяч американських військовослужбовців. Про це заявив адмірал Бред Купер, командувач Центрального командування США (CENTCOM).

До слова, президент США Дональд Трамп може не мати чіткого плану щодо того, чим має завершитися конфлікт із Іраном. Таку оцінку дають частина експертів із зовнішньої політики та аналітиків Близького Сходу, яких опитав колишній міністр праці США Роберт Райх у колонці для The Guardian.

Як повідомлялося, Центральне розвідувальне управління США може надавати зброю курдським формуванням, щоб посилити внутрішній тиск на владу Ірану. За даними джерел CNN, адміністрація президента США Дональда Трампа проводить переговори з представниками іранської опозиції та курдськими лідерами щодо можливості військової підтримки.