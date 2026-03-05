Головна Світ Соціум
Обвал шахти в Конго забрав понад 200 життів

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Обвал шахти в Конго забрав понад 200 життів
Рудник Рубая розташований у багатому на корисні копалини регіоні на сході Конго
фото з відкритих джерел

Серед загиблих близько 70 дітей

Понад 200 людей загинули внаслідок обвалу на колтановому руднику Рубая на сході Демократичної Республіки Конго. Про це повідомляє Associated Press, пише «Главком».

Трагедія сталася після сильних дощів, які спричинили зсув на території шахти. Серед загиблих близько 70 дітей. Багатьох поранених евакуювали до медичних закладів міста Гома.

Шахтар розповів журналістам, що допомагав витягувати з-під завалів тіла загиблих і на місці трагедії знайшли понад 200 жертв.

Обвал на шахті Рубая стався менш ніж через місяць після іншої трагедії на цьому ж об’єкті, коли наприкінці січня внаслідок подібного інциденту також загинули понад 200 людей.

Точну кількість жертв ще встановлюють, однак уже підтверджено загибель більш ніж 200 осіб.

Серед загиблих – шахтарі, діти та жінки, які торгували поблизу копальні. Ще кількох людей вдалося врятувати, близько 20 постраждалих із серйозними травмами отримують медичну допомогу.

Теги: шахта Африка

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

