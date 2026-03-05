Головна Світ Соціум
Масштабний блекаут залишив мільйони людей без світла на Кубі

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Масштабний блекаут залишив мільйони людей без світла на Кубі
Куба вже тривалий час стикається з енергетичною кризою через зношену інфраструктуру, нестачу палива та скорочення постачання нафти
фото: АР

Аварія на найбільшій теплоелектростанції спричинила відключення на заході острова

Мільйони людей на заході Куби залишилися без електропостачання після масштабного збою в енергосистемі. Відключення торкнулося Гавани та кількох провінцій і сталося після зупинки найбільшої теплоелектростанції країни. Про це повідомляє Associated Press, пише «Главком».

За даними державної енергетичної компанії Куби, знеструмлення охопило територію від міста Пінар-дель-Ріо на заході до Камагуея в центральній частині острова.

Урядова радіостанція Radio Rebelde повідомила, що причиною аварії стала зупинка теплоелектростанції імені Антоніо Гітераса поблизу Гавани. За словами представника енергетичного сектору, відновлення роботи станції може зайняти щонайменше 72 години.

Технічний директор станції Роман Перес Кастаньєда заявив, що в котлі прорвало трубу, що спричинило витік води та пожежу. Вогонь загасили, однак енергоблок потребує ремонту перед повторним запуском.

Електропостачання вдалося відновити лише для частини столиці. За даними влади, електрика повернулася приблизно для 2,5% території Гавани. Прем’єр-міністр Куби Мануель Марреро Крус заявив, що енергетики працюють над поступовим відновленням системи.

На початку грудня масштабне відключення електроенергії також охопило західну частину острова і тривало майже 12 годин. Тоді причиною стала несправність лінії електропередачі між двома електростанціями.

Ситуація ускладнилася після скорочення постачання нафти з Венесуели, яка традиційно забезпечувала значну частину енергетичних потреб Куби. Уряд країни вже запровадив заходи економії палива та попередив про дефіцит авіаційного пального в низці аеропортів острова.

Нагадаємо, Міністерство фінансів США дозволить компаніям подавати заявки на ліцензії для перепродажу венесуельської нафти Кубі.

Теги: Куба блекаут відключення світла

