Російська еліта тікає з палаючого Близького Сходу на літаку Януковича

З 2 березня з аеропортів Оману та Об'єднаних Арабських Еміратів в Москву вилетіли щонайменше 11 бізнес-джетів з російською реєстрацією

Політична та бізнесова еліта терміново тікає з Близького Сходу, подалі від війни. І для повернення до Москви використовують елітні бізнес-джети, серед яких зафіксовано борт, що безпосередньо пов’язують із колишнім президентом-втікачем України Віктором Януковичем. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російське опозиційне медіа «Агентство. Новости».

Зазначається, що сім літаків прилетіли в Оман з 1 по 3 березня, оскільки країна не закривала повністю авіасполучення.

Один з бізнес-джетів, Dassault Falcon 900C (бортовий номер RA-09617). Це той літак, що часто пов’язують з експрезидентом України Віктором Януковичем. Зараз літак експлуатується російською компанією «Сєвєро-Запад». І тепер цей джет був зафіксований сервісами моніторингу польотів під час рейсів з Оману до Москви 2–4 березня 2026 року.

Літак Януковича помітили серед бізнес-джетів, які евакуюють російську еліту з Близького Сходу фото: onespotter.com

Зауважимо, Янукович неодноразово користувався цим літаком, і 7 березня 2022 року прилетів ним до Білорусі для переговорів між Росією та Україною.

Поява саме цього літака в контексті «втечі» викликала резонанс у ЗМІ, оскільки борт, на якому колись тікав Янукович, тепер рятує представників російського режиму від наслідків близькосхідної війни.

фото: FlightRadar24

Окрім борту Януковича, у VIP-евакуації беруть участь повітряні судна російських компаній, які спеціалізуються на приватних бізнес-перевезеннях.

Так, літак Роскосмосу Ту-204−300 (RA-64053) прибув до Сухара 2 березня. Квитки на цей рейс, за даними видання, коштували до €20 тис. Це літак російської держкорпорації, який здійснює рейси на Близький Схід, і вже планує ще один переліт 5 березня.

фото: FlightRadar24

Літак Bombardier Global 5000 (RA-67136) авіакомпанії Rusjet прилетів 3 березня в Ель-Фуджайру (ОАЕ) і того ж дня вирушив до Москви. Цей літак раніше використовували сім'ї російських чиновників та олігархів, пишуть оглядачі.

Зазначається, що у 2022 році на цьому літаку кілька разів літав син першого заступника очільника уряду РФ Дениса Мантурова Євгеній з дружиною Варварою – дочкою бізнесмена та депутата Держдуми Андрія Скоча і її сестрами.

Ще один борт Mitsubishi Challenger 850 (RA-67677) вилетів 2 березня з Дубая. Його пов'язуть з родиною колишнього секретаря Радбезу Росії Миколи Патрушева.

фото: FlightRadar24

Зауважимо, 3 березня влада Еміратів оголосила про відкриття безпечних повітряних коридорів із сусідніми країнами Близького Сходу, щоб допомогти туристам покинути країну і полегшити повернення громадян Еміратів.

За даними російських ЗМІ, близько 700 росіян уже третій день не можуть вилетіти додому після скасування рейсів через Дубай. За їхніми словами, авіакомпанія Emirates зняла всі перельоти в цьому напрямі та відмовилася продовжувати розміщення в готелях.

«Главком» також писав, як невістка третього президента України Віктора Ющенка, відома, як блогерка Олена Ющенко покинула Кіпр після атаки Іраном британської авіабази, що розташований на острові. Українка стверджує, що вона відчувала те, що на Кіпрі незабаром також буде небезпечно після загострення ситуації на Близькому сході.