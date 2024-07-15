У польських школах стає більше дітей з України: ЗМІ пояснили, що відбувається

Польща готує асистентів, оскільки школа стає обов’язковою для дітей українських біженців

У Польщі готуються до зростання кількості українських дітей у школах. Це пов'язано з новими вимогами для біженців щодо шкільної освіти. Про це пише Notes from Poland.

Міністерство освіти Польщі готує спеціальних помічників, щоб допомогти більшій кількості українських учнів, які розпочнуть навчання у вересні.

«Ми робимо все можливе, щоби польські школи були максимально готові приймати українських учнів», – розповіла міністр освіти Барбара Новацька.

За словами чиновниці, зараз у польських школах навчається близько 100 тис. дітей-біженців, але поза системою освіти можуть перебувати ще від 70 до 180 тис. українських дітей.

«Польські вчителі дуже відповідально поставилися до завдання під час кризи біженців. Я знаю, що так вони вчинили б і зараз, але ми хочемо їх підтримати, тому вчимо і готуємо міжкультурних помічників», – додала міністр.

З 1 липня набули чинності зміни до законодавства, згідно з якими українські діти-біженці зобов'язані відвідувати школу, щоб батьки отримували на них щомісячну допомогу у 800 злотих (приблизно 8000 грн). Досі багато українських дітей залишалися поза польською системою освіти, навчаючись дистанційно з українськими вчителями.

«Нам довелося прийняти це важке рішення, щоб запровадити обов'язкову освіту. Ці діти чотири роки навчаються онлайн – спочатку через пандемію, а потім війну. Ми як держава зобов'язані забезпечити якісний рівень освіти. Ми не можемо допустити, щоб діти не вміли читати та писати», – пояснила Барбара Новацька.

Як записати дитину до школи у Польщі

Польські експерти вважають, що більшість українських біженців відправлятимуть їх до польських шкіл, щоб не втратити виплати на дітей. Тих, хто цього не зробить, не штрафуватимуть, хоча таке покарання передбачено для поляків.

Щоб записати дитину, треба подати заяву директору школи. Клас (рік навчання) визначається на підставі документів, виданих закордонною школою, а у разі відсутності таких документів – за декларацією батьків про загальну кількість років навчання за кордоном. Якщо не вдається знайти школу із вільними місцями, необхідно звернутися до місцевого управління.

Нагадаємо, у середу, 15 травня, Сейм ухвалив проєкт змін до «Спецзакону про допомогу громадянам України у звʼязку з війною в цій країні», який має продовжити термін легального перебування українців у Польщі до 30 вересня 2025 року.Міністерство освіти підготувало розпорядження, згідно з яким українські діти, які проживають у Польщі, будуть зобов’язані відвідувати польські навчальні заклади.