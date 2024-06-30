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Орбан із Чехією та Австрією створює нову ультраправу фракцію у Європарламенті

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Орбан із Чехією та Австрією створює нову ультраправу фракцію у Європарламенті
Фракція може бути створена в будь-який час, але 4 липня – крайній термін, щоб вони могли разом взяти участь у відкритті Європарламенту
фото: telex.hu

Віктор Орбан вважає, що європейська політика має бути змінена та заявив: «Зараз починається нова ера»

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, колишній глава чеського уряду Андрей Бабіш та лідер проросійської «Австрійської партії свободи» Герберт Кікль оголосили про нове політичне праве утворення. Вони хочуть створити свою фракцію в Європарламенті. Про це пише Telex.

Віктор Орбан вважає, що європейська політика має бути змінена та заявив: «Зараз починається нова ера».

На брифінгу три політики зауважили, що засновують нову політичну групу в Європейському парламенті, спираючись на три пріоритети: захист суверенітету, боротьбу з нелегальною міграцією і їхнє спільне бачення щодо «Зеленої угоди».

Вони підписали спільний маніфест. У тексті зазначається, що Європейський Союз «обернувся проти європейців і тепер представляє інтереси, які суперечать волі націй, регіонів і малих спільнот». Політики прагнуть «повернути майбутнє континенту європейським людям».

За словами угорського премʼєра, вони беруть на себе відповідальність «започаткувати фракцію, яка буде найсильнішим правим угрупованням у Європі». Пообіцяв, що це має статися вже протягом кількох днів. Він також анонсував ще одну пресконференцію.

Як вказує Telex, згідно з правилами Європарламенту, члени фракції мають бути ще з 4 країн, оскільки група має складатися з принаймні 23 представників від 7 держав-членів.

Окрім того, фракція може бути створена в будь-який час, але 4 липня – крайній термін, щоб вони могли разом взяти участь у відкритті Європарламенту 16 липня, де, наприклад, розподілять важливі посади.

Нагадаємо, на виборах до Європарламенту партія Орбана «Фідес» отримала 44% голосів (10 місць), що значно менше, ніж передбачалося, – це найгірший результат за два десятиліття.

Інші праві в Європарламенті

Серед правих фракцій, які нині існують в Європарламенті, – «Ідентичність і демократія» та «Європейські консерватори і реформатори», до останньої входить проукраїнська прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні.

Як вказує Spiegel, обидві групи не повинні мати нічого проти третьої крайньої правої фракції. Навпаки, це в їхніх інтересах.

Окрім того, нещодавно журналісти Spiegel з’ясували, що проросійська партія «Альтернатива для Німеччини» (AfD) прагне створити власну фракцію крайніх правих у Європарламенті.

До слова, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан розкритикував лідерів країн Заходу за їх бажання перемогти Росію військовим шляхом.

Також міністр закордонних справ Петер Сіярто підтвердив, що Європейський Союз погодив спрямування €1,4 млрд надходжень із заморожених російських активів на військову підтримку України, але Будапешт має намір оскаржити це. 

До слова, гасло Угорщини для головування в Раді ЄС, яке перегукується із фразою екслідера США Дональда Трампа, віцепрезидентка Європейської комісії з питань цінностей Вера Юрова назвала «не дуже оригінальним».

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Теги: міністр партії політика Віктор Орбан демократія фракція Європейський союз

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