«Медики є військовозобов'язаними»: Ляшко прокоментував ситуацію з бронюванням лікарів

На запитання, хто і як вирішує щодо бронювання того чи іншого медика, міністр зазначив, що саме керівник певного медзакладу подає відповідні списки

«Це наша робота забезпечити й надання медичної допомоги в цивільному секторі, і для тих, хто захищає нашу незалежність»

Бронювання медиків від мобілізації – це умовний процес, адже вони є військовозобов'язаними під час воєнного стану: як чоловіки, так і жінки. Про це в інтерв'ю BBC розповів міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.

«Для них зовсім інші норми прописані (у законодавстві – ред.), в тому числі й для жінок-медиків. Те, що ми їх бронюємо, – це умовне бронювання. Бо це наша робота з Міноборони, щоб забезпечити й надання медичної допомоги в цивільному секторі, і щоб була медична допомога для тих, хто сьогодні зі зброєю в руках захищає нашу незалежність», – сказав Ляшко.

За його словами, якщо з одного медзакладу до лав ЗСУ забирають стільки спеціалістів, що це зупиняє процес, то МОЗ втручається.

«І, повірте, нам на зустріч йде і Міноборони, і командування Медичних сил. Тому це процес постійний, і ми дивимося, як краще, як швидко перекидати певні спеціальності для того, щоб жодна із систем не зупинилась», – пояснив Ляшко.

На запитання, хто і як вирішує щодо бронювання того чи іншого медика, міністр зазначив, що саме керівник певного медзакладу подає відповідні списки.

«Якщо ми говоримо про заклади регіонального рівня, які в підпорядкуванні чи обласної ради, чи органів місцевого самоврядування – керівник закладу подає списки до військової адміністрації. Військова адміністрація передає на бронювання до Міноборони», – сказав він. Водночас Ляшко підкреслив, що у разі необхідності на запит ЗСУ – вони будуть розброньовані.

Міністр наголосив, що це пріоритетне питання, адже якщо військо страждатиме від нестачі меддопомоги, то відповідно завтра може не стати й цивільного медичного сектора, адже РФ знищує інфраструктуру української системи охорони здоров'я.

Нагадаємо, в Одесі незалежна профспілкова організація Центру екстреної медичної допомоги закликала Президента України Володимира Зеленського забронювати співробітників «екстренки» від мобілізації. Петиція уже зібрала понад дев'ять тисяч підписів.

До слова, у березні 2024 року Міністерство охорони здоров'я наказало провести перевірку всіх ВЛК в Києві. Після всіх перевірок відомство надало рекомендації, як ліквідувати виявлені порушення. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в інтерв’ю ВВС Україна.