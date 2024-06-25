Головна Країна Політика
search button user button menu button

Для вступу в ЄС Україна виконає вимоги Угорщини стосовно нацменшин – Стефанішина

Катерина Іванова
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Для вступу в ЄС Україна виконає вимоги Угорщини стосовно нацменшин – Стефанішина
За словами політикині, Україна «щиро віддана вирішенню і повній імплементації» 11 питань стосовно прав нацменшин, які порушив Будапешт
фото з відкритих джерел

Віцепрем'єрка зазначила, що Угорщина також готова діяти в процесі захисту прав національних меншин

Україна виконає 11 пропозицій Угорщини щодо прав національних меншин, які потрібні для вступу до Європейського Союзу. Про це заявила віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина на Першій міжурядовій конференції щодо початку переговорів про членство України в ЄС.

«Україна постійно і наполегливо підтверджує свою рішучість у забезпеченні добросусідських відносин із сусідніми державами-членами, включно з питаннями, пов'язаними із захистом національних меншин», – наголосила Стефанішина.

За словами політикині, Україна «щиро віддана вирішенню і повній імплементації» 11 питань стосовно прав нацменшин, які порушив Будапешт. Також вона підкреслила, що Україна та Угорщина ведуть дискусії щодо пропозицій Будапешта.

«Ми очікуємо такого ж внеску в подальше взаєморозуміння, довіру та повагу і від наших сусідніх партнерів», – додала Стефанішина. Віцепрем'єрка зазначила, що Угорщина також готова діяти в процесі захисту прав національних меншин, «погоджених у межах діалогу і на основі відповідних угод з Угорщиною, добросовісно і як внесок у взаємне розуміння, довіру та повагу».

Нагадаємо, у вівторок, 25 червня, в Люксембурзі на міжурядовій конференції щодо переговорів про вступ України в Європейський Союз оголосили офіційний початок перемовин. Це означає фактичний старт нового етапу вступу України до ЄС.

Для завершення етапу знадобиться впровадити зміни відповідно до 35 розділів у шести кластерах, визначених переговорною рамкою. У зв'язку з цим Україна має провести чимало реформ у різних сферах – від антикорупційної до податкової.

До слова, Україна та Європейський союз можуть підписати угоду про гарантії безпеки вже найближчими днями. Очікується, що це станеться 26 червня.

Читайте також:

Теги: Будапешт Угорщина держава Україна Ольга Стефанішина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Тактика війни на виснаження: від стратегій до реальності на передовій
Війна на виснаження: наслідки для України та Росії
20 червня, 21:15
Зеленський пояснив, що на першому саміті потрібно домовитися, у який спосіб співпрацюватимуть держави для досягнення миру
Сьогодні день, коли світ починає наближати справедливий мир – Володимир Зеленський
15 червня, 20:20
Вартість незаконного перетину кордону може сягати $20 тис.
Нацполіція розповіла про нові схеми ухилянтів та вартість їхніх «послуг»
4 червня, 19:57
Захід, схоже, намагається уникнути повної поразки України, не вступаючи при цьому в прямий конфлікт з РФ
Україна зможе оборонятися лише до кінця 2024 року, завдяки військовій допомозі США
28 травня, 03:08
Сили оборони України завдали удару ракетами Atacms по Керченській поромній переправі
Удар по Керченській переправі, РФ зупинила обмін полоненими. Головне за 30 травня
30 травня, 21:00
Столтенберг вважає, що самооборона українців, зокрема й удари по території РФ, є легітимною
Україні дозволено бити по Росії західною зброєю. Реакція НАТО
1 червня, 13:12
Карлсон заявив, що на території України за кілька десятків років житимуть «мігранти з третього світу»
Американський пропагандист Карлсон заявив, що Україна перестане існувати через 50 років
1 червня, 14:32
Ворожі генерали намагаються реалізувати ключову політичну мету Путіна – повністю окупувати Донеччину
500 тисяч окупантів біля українських кордонів: розвідка назвала сценарії розвитку подій
8 червня, 20:25
Україна у трьох сетах обіграла Чехію (3:1)
Україна вдруге в історії стала чемпіоном Золотої Євроліги з волейболу
17 червня, 00:34

Політика

Суд обрав запобіжний захід нардепу Миколі Тищенку
Суд обрав запобіжний захід нардепу Миколі Тищенку
Зеленський звільнив очільника Вінницької ОВА
Зеленський звільнив очільника Вінницької ОВА
Уряд дозволив операторам із розмінування забронювати 100% саперів
Уряд дозволив операторам із розмінування забронювати 100% саперів
Гаяна приєдналася до комюніке інавгураційного Саміту миру
Гаяна приєдналася до комюніке інавгураційного Саміту миру
Україна та Євросоюз офіційно розпочали переговори про членство
Україна та Євросоюз офіційно розпочали переговори про членство
Міноборони відмовилося збільшувати термін оновлення даних для військовозобов'язаних
Міноборони відмовилося збільшувати термін оновлення даних для військовозобов'язаних

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
16K
Атака на Білгород, деталі безпекової угоди з ЄС: головне за ніч
13K
Календар усіх матчів Євро-2024: результати поєдинків футбольного дербі
6975
Годинник, який знайшли у нардепа Тищенка під час обшуку, коштує понад 2 млн грн
6936
Втрати ворога станом на 25 червня 2024 – Генштаб ЗСУ
5268
Зеленський на п'ять років запровадив санкції проти олігарха Новинського: деталі
4448
Обшук у нардепа Тищенка: мережу розвеселила коробка для зберігання готівки

Новини

Дітей з окупованих територій змушують виготовляти сухпаї для ворожої армії – ЦНС
Сьогодні, 07:03
Удари FPV-дронами, обстріли з мінометів: підсумки доби у прикордонній з РФ Сумщині
Сьогодні, 05:44
Засновник WikiLeaks Джуліан Ассанж вийшов із в'язниці
Сьогодні, 04:19
Як має відбуватися мобілізація медиків: роз'яснення МОЗ
Сьогодні, 04:07
Ворожі війська просунулися в Красногорівці – ситуація на Донбасі від DeepState
Сьогодні, 03:13
Литовська компанія представила безпілотник Hornet XR, випробуваний в Україні
Сьогодні, 01:54

Прес-релізи

Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
5 червня, 16:27
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua