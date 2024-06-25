Для вступу в ЄС Україна виконає вимоги Угорщини стосовно нацменшин – Стефанішина

За словами політикині, Україна «щиро віддана вирішенню і повній імплементації» 11 питань стосовно прав нацменшин, які порушив Будапешт

Віцепрем'єрка зазначила, що Угорщина також готова діяти в процесі захисту прав національних меншин

Україна виконає 11 пропозицій Угорщини щодо прав національних меншин, які потрібні для вступу до Європейського Союзу. Про це заявила віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина на Першій міжурядовій конференції щодо початку переговорів про членство України в ЄС.

«Україна постійно і наполегливо підтверджує свою рішучість у забезпеченні добросусідських відносин із сусідніми державами-членами, включно з питаннями, пов'язаними із захистом національних меншин», – наголосила Стефанішина.

За словами політикині, Україна «щиро віддана вирішенню і повній імплементації» 11 питань стосовно прав нацменшин, які порушив Будапешт. Також вона підкреслила, що Україна та Угорщина ведуть дискусії щодо пропозицій Будапешта.

«Ми очікуємо такого ж внеску в подальше взаєморозуміння, довіру та повагу і від наших сусідніх партнерів», – додала Стефанішина. Віцепрем'єрка зазначила, що Угорщина також готова діяти в процесі захисту прав національних меншин, «погоджених у межах діалогу і на основі відповідних угод з Угорщиною, добросовісно і як внесок у взаємне розуміння, довіру та повагу».

Нагадаємо, у вівторок, 25 червня, в Люксембурзі на міжурядовій конференції щодо переговорів про вступ України в Європейський Союз оголосили офіційний початок перемовин. Це означає фактичний старт нового етапу вступу України до ЄС.

Для завершення етапу знадобиться впровадити зміни відповідно до 35 розділів у шести кластерах, визначених переговорною рамкою. У зв'язку з цим Україна має провести чимало реформ у різних сферах – від антикорупційної до податкової.

До слова, Україна та Європейський союз можуть підписати угоду про гарантії безпеки вже найближчими днями. Очікується, що це станеться 26 червня.