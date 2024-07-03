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Як українці можуть повернути частину коштів за оплату навчання: роз’яснення

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Як українці можуть повернути частину коштів за оплату навчання: роз’яснення
Упродовж 2024 року можна звернутися за податковою знижкою за 2023 рік
фото з відкритих джерел

Розмір податкової знижки становить 18% від вартості навчання

Українці можуть повернути частину коштів, витрачених у попередньому році за допомогою податкової знижки. Відповідно до підп. 166.3.3 ст. 166 Податкового кодексу України платник податку має право повернути собі частину витрат за навчання. Про це йдеться на порталі «Дія».

Податкова знижка на навчання – це документально підтверджена сума (вартість) витрат, яку платник податків поніс на оплату навчання у дошкільних, позашкільних закладах, закладах загальної середньої освіти, професійної (професійно-технічної) та вищої освіти.

Розмір податкової знижки становить 18% від вартості навчання. При цьому враховуються фактичні витрати понесені торік. Відшкодуванню підлягають лише послуги вітчизняних навчальних закладів. Не відшкодовуються додаткові курси чи навчання на військовій кафедрі.

Хто може отримати податкову знижку на навчання

Оформити податкову знижку може сам студент, за умови, що він має офіційний заробіток з якого сплачує податки, або член його сім’ї першого ступеня спорідненості (мати, батько, дружина/чоловік).

Коли звертатися за отриманням податкової знижки на навчання

Необхідно звернутися до органу Державної податкової служби за місцем обліку (проживання) із заявою про зарахування сум податку, що підлягає поверненню.

Документи, які слід подати:

  • заява із зазначенням реквізитів рахунка для перерахування відшкодування;
  • копії сторінок паспорта, які підтверджують паспортні дані;
  • податкова декларація про майновий стан і доходи;
  • довідка про заробітну плату за звітний період, з обов’язковим включенням сум податків, які утримуються із заробітної плати та суми пільги;
  • копія договору з навчальним закладом;
  • копії квитанцій (чеків, платіжних доручень) за навчання;
  • документи, що підтверджують ступінь споріднення. Наприклад, якщо за навчання сплачують батьки - потрібно надати свідоцтво про народження дитини, якщо на податкову знижку претендує чоловік або дружина – свідоцтво про шлюб;
  • копію облікової картки про присвоєння реєстраційного номера платника податків.

Звернутися за отриманням податкової знижки на навчання можна протягом календарного року, наступного за тим, за який подається декларація про доходи та зазначаються витрати, що враховуються для розрахунку податкової знижки.

Тобто, впродовж 2024 року можна звернутися за податковою знижкою за 2023 рік.

Коли повернуться кошти

Сума податкової знижки зараховується на банківський рахунок заявника, відкритий у будь-якому комерційному банку, або надсилається поштовим переказом на адресу, зазначену в декларації, протягом 60 календарних днів після надходження податкової декларації.

Нагадаємо, уряд збільшив державне замовлення у 2024 році на підготовку військових, медиків, будівельників, педагогів, транспортників і робітничих кадрів.

Як повідомлялося, для розрахунку конкурсного балу під час вступу розробили онлайн-калькулятор. Він вже доступний на офіційному сайті вступної кампанії, про це повідомили в Міністерстві освіти та науки.

Калькулятор обчислює бал за результатами НМТ/ЗНО. Також у пригоді стане порядок прийому студентів під час вступної кампанії у 2024 році. В ньому зазначені коефіцієнти, які потрібні для заповнення деяких полів.

Також Міністерство освіти і науки України затвердило Порядок прийому на навчання на здобуття бакалавра, магістра і доктора філософії та мистецтва у 2024 році. Зазначається, що вступна кампанія 2024 року суттєво відрізнятиметься від минулорічної.

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Теги: освіта податки навчання українці університет

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