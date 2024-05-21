Які зміни чекають на українських дітей та їхніх батьків у Польщі із 1 вересня

Якщо дитина біженців з України з 1 вересня 2024 року не піде до польської школи, їх можуть чекати штрафи

У середу, 15 травня, Сейм ухвалив проєкт змін до «Спецзакону про допомогу громадянам України у звʼязку з війною в цій країні», який має продовжити термін легального перебування українців у Польщі до 30 вересня 2025 року. Передбачається, що нові положення набудуть чинності з 1 липня 2024 року. Одне з нововведень законопроєкту пов’язує виплату соціальної допомоги «Родина 800+» і «Добрий старт» із виконанням дітьми шкільного обов’язку. Крім цього, Міністерство освіти готує розпорядження, згідно з яким українські діти, які проживають у Польщі, будуть зобов’язані відвідувати польські навчальні заклади. Про це пише видання «Наш вибір» із посиланням на інтерв'ю із представником відділу моніторингу і адвокації Українського дому у Варшаві Олександром Пестриковим.

Зміни стосуються виключно тих осіб, які мають дійсний PESEL зі статусом UKR. Це не стосуватиметься тих мігрантів, які приїхали до Польщі до 2022 року чи пізніше, або втратили статус UKR. «Тобто, тут є яскраві ознаки нерівного трактування, а фактично – дискримінації, адже це нове право буде стосуватися лише окремої групи людей», – пояснює представник відділу моніторингу і адвокації Українського дому у Варшаві.

PESEL – це абревіатура польської мови від «Базова електронна система реєстрації населення». Він використовується в Польщі як ідентифікаційний номер для кожної людини, зареєстрованої в країні. Реєстр використовується для збору основної інформації, що ідентифікує особу та адміністративно-правовий статус польських громадян та іноземців, які проживають на території Республіки Польща.

За словами Пестрикова, у польському уряді бояться, що українські діти не вчаться у жодній системі освіти: «Діти не ходять до польської школи, а проконтролювати їхнє онлайн навчання в українській школі майже неможливо. Невідомо, чи вони там справді вчаться, чи лише формально записані. Саме тому уряд хоче, щоб українські діти, які проживають у Польщі, ходили до польських шкіл, попри те, чи вони вчаться зараз онлайн в Україні, чи взагалі не вчаться. Для цього вони вирішили пов’язати отримання соціальних виплат зі шкільним обов’язком, щоб таким чином розв’язати звичайну проблему браку контролю над дітьми».

Так чи інаше, а батькам-українцям доведеться записувати дитину до польської школи. Якщо вона погано знає польську мову, то тоді варто шукати репетитора, додаткові курси, або знайти школу з підготовчими відділеннями, де протягом року учень зможе вивчити мову та інтегруватися у колектив.

І навіть більше того, на батьків може очікувати покарання, якщо їхня дитина з 1 вересня 2024 року не піде до польської школи. Управління гміни (адміністративна одиниця в Польщі, місто, село або група сіл і міст – «Главком») почне шукати таку дитину. Чиновники будуть висилати батькам листи та накладати штрафи. Тобто держава запустить звичайний процес контролю за виконанням шкільного обов’язку, який може завершитися судовою справою.

Олександр Пестриков також звернув увагу на те, що якщо особа має PESEL зі статусом UKR, то держава перевіряє, чи вона справді проживає у Польщі, не виїжджає довше ніж на 30 днів тощо. «Водночас звичайна карта тимчасового перебування, міжнародний захист чи навіть карта CUKR дають більшу свободу, проте це означає автоматичне виписування зі статусу UKR без права повернення», – прокоментував він.

Нагадаємо, з 1 вересня 2024 року всі українські діти, які через війну перебувають у Польщі, будуть зобов’язані піти до місцевих шкіл. Про це повідомила заступниця міністра Йоанна Муха. Відповідний законопроєкт готує Міністерство освіти Польщі і він вже на завершальному етапі.

За словами заступниці міністра, після міжурядових консультацій з українськими колегами, які відбулися у Варшаві, стало відомо, що в Польщі 50-60 тис. українських дітей не охоплені польською системою освіти. Це суттєво менша цифра, ніж до того називали неурядові організації.