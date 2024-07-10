Дуда розповів, коли Україна може отримати запрошення до НАТО

Президент Дуда висловив сподівання, що Україну запросять у НАТО наступного року

Україна, ймовірно, отримає запрошення до НАТО на наступній зустрічі країн-членів Альянсу в Гаазі у червні 2025 року. Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда.

Як зазначив польський президент, на цьому саміті НАТО, ймовірно, не буде формального запрошення України до Альянсу.

«Але сподіваюся, і буду говорити про це у своїх виступах, що воно стане фактом на наступному саміті, який пройде в Гаазі», – наголосив він.

Нагадаємо, на липневому саміті НАТО Україна не отримає запрошення до Альянсу, однак Києву нададуть «міст» до членства, сподіваючись, що цього буде достатньо.

Зокрема, під час саміту НАТО у Вашингтоні Україні запропонують «конкретні шляхи» для прискорення її майбутнього членства в Північноатлантичному альянсі.

До слова, під час саміту НАТО серед ключових питань – збільшення кількості засобів ППО, винищувачів F-16 та додаткові гарантії безпеки для України.

Як повідомлялося, Європейські країни, що входять до НАТО, мають проблеми з набором нових військовослужбовців і можуть зіткнутися зі складнощами при мобілізації у разі конфлікту з Росією.