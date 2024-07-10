Дуда розповів, коли Україна може отримати запрошення до НАТО
Президент Дуда висловив сподівання, що Україну запросять у НАТО наступного року
Україна, ймовірно, отримає запрошення до НАТО на наступній зустрічі країн-членів Альянсу в Гаазі у червні 2025 року. Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда.
Як зазначив польський президент, на цьому саміті НАТО, ймовірно, не буде формального запрошення України до Альянсу.
«Але сподіваюся, і буду говорити про це у своїх виступах, що воно стане фактом на наступному саміті, який пройде в Гаазі», – наголосив він.
Нагадаємо, на липневому саміті НАТО Україна не отримає запрошення до Альянсу, однак Києву нададуть «міст» до членства, сподіваючись, що цього буде достатньо.
Зокрема, під час саміту НАТО у Вашингтоні Україні запропонують «конкретні шляхи» для прискорення її майбутнього членства в Північноатлантичному альянсі.
До слова, під час саміту НАТО серед ключових питань – збільшення кількості засобів ППО, винищувачів F-16 та додаткові гарантії безпеки для України.
Як повідомлялося, Європейські країни, що входять до НАТО, мають проблеми з набором нових військовослужбовців і можуть зіткнутися зі складнощами при мобілізації у разі конфлікту з Росією.
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