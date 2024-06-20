Голова МВС Ігор Клименко повідомив, що його єдиний син мобілізувався до армії

Клименко стверджкє, що його син самостійно, без повістки він пішов у ТЦК

За словами Клименка, його син мобілізувався до лав армії добровільно у лютому, коли йому виповнилось 27 років

Очільник МВС України Ігор Клименко розповів, що його єдиний 27-річний син мобілізувався до війська. Про це він розповів у інтерв'ю Радіо Свобода.

За словами Клименка, його син мобілізувався до лав армії добровільно у лютому, коли йому виповнилось 27 років.

«Самостійно, без повістки він пішов у ТЦК. Це було до схвалення закону (про мобілізацію – «Главком») Ми ще не знали, які будуть зміни в правилах медичного відбору. Він готувався до цього, чесно кажучи, йому важко було з цього вільного життя більш-менш переходити в це життя, в яке він зараз попав», – зазначив міністр.

Протягом останнього року, за словами глави МВС, у нього з сином були «достатньо тривалі розмови» на тему того, що відбувається в країні.

«Ми спочатку розмовляли про те, що відбувається в країні і що нам всім можливо, коли потрібно буде, треба йти до війська. І він рішення прийняв самостійно. Я йому сказав, що це буде тільки твоє самостійне рішення. Він попав в колектив тих людей, які мали досвід бойових дій, частина тих людей. І його почали хлопці за собою «тягнути» в навчанні і адаптація в нього пройшла. Я надіюся, що вона пройшла», – розказав міністр МВС.

Нагадаємо, в Україні діє гаряча лінія для випадків, якщо працівники ТЦК або СП перевищують свої повноваження. Про це повідомляє командування Сухопутних військ у Facebook. У випадку, якщо працівники Територіального центру комплектування та соціальної підтримки перевищили повноваження, або необхідна консультація з приводу мобілізації в Україні діє гаряча лінія: 0 800 301 937. Крім того, окремі контактні номери діють також в областях.

До слова, у мобільному застосунку «Резерв+» користувачі отримали понад 500 тис. військово-облікових документів. Про це повідомила заступник міністра оборони України Катерина Черногоренко у Facebook.

Заступниця нагадала, що отримати військово-обліковий документ зараз можна у декілька кліків. Також це можна зробити зі 176 країн.