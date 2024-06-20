Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Голова МВС Ігор Клименко повідомив, що його єдиний син мобілізувався до армії

Ірина Міллер
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Голова МВС Ігор Клименко повідомив, що його єдиний син мобілізувався до армії
Клименко стверджкє, що його син самостійно, без повістки він пішов у ТЦК
фото з відкритих джерел

За словами Клименка, його син мобілізувався до лав армії добровільно у лютому, коли йому виповнилось 27 років

Очільник МВС України Ігор Клименко розповів, що його єдиний 27-річний син мобілізувався до війська. Про це він розповів у інтерв'ю Радіо Свобода. 

За словами Клименка, його син мобілізувався до лав армії добровільно у лютому, коли йому виповнилось 27 років. 

«Самостійно, без повістки він пішов у ТЦК. Це було до схвалення закону (про мобілізацію – «Главком») Ми ще не знали, які будуть зміни в правилах медичного відбору. Він готувався до цього, чесно кажучи, йому важко було з цього вільного життя більш-менш переходити в це життя, в яке він зараз попав», – зазначив міністр. 

Протягом останнього року, за словами глави МВС, у нього з сином були «достатньо тривалі розмови» на тему того, що відбувається в країні.

«Ми спочатку розмовляли про те, що відбувається в країні і що нам всім можливо, коли потрібно буде, треба йти до війська. І він рішення прийняв самостійно. Я йому сказав, що це буде тільки твоє самостійне рішення. Він попав в колектив тих людей, які мали досвід бойових дій, частина тих людей. І його почали хлопці за собою «тягнути» в навчанні і адаптація в нього пройшла. Я надіюся, що вона пройшла», – розказав міністр МВС.

Нагадаємо, в Україні діє гаряча лінія для випадків, якщо працівники ТЦК або СП перевищують свої повноваження. Про це повідомляє командування Сухопутних військ у Facebook. У випадку, якщо працівники Територіального центру комплектування та соціальної підтримки перевищили повноваження, або необхідна консультація з приводу мобілізації в Україні діє гаряча лінія: 0 800 301 937. Крім того, окремі контактні номери діють також в областях.

До слова, у мобільному застосунку «Резерв+» користувачі отримали понад 500 тис. військово-облікових документів. Про це повідомила заступник міністра оборони України Катерина Черногоренко у Facebook.

Заступниця нагадала, що отримати військово-обліковий документ зараз можна у декілька кліків. Також це можна зробити зі 176 країн.

Читайте також: «Мобілізація у психлікарнях». Огляд російської дезінформації 
Теги: міністр мобілізація Ігор Клименко

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зустріч Зеленського із Байденом та пакет зброї для України на $255 млн. Головне за 7 червня
Зустріч Зеленського із Байденом та пакет зброї для України на $255 млн. Головне за 7 червня
7 червня, 21:00
Призовники, військовозобов'язані та резервісти, які виїжджають за кордон, більше не знімаються з військового обліку в ТЦК
Кабмін зобов'язав українців за кордоном особисто стати на військовий облік в ТЦК
21 травня, 19:32
Польський прем'єр-міністр заявив, що Росія стоїть за організацією незаконного ввезення тисяч людей до Європи
Туск звинуватив РФ в організації незаконного переправлення мігрантів до Європи
22 травня, 07:48
Генерал Олександр Сирський та президент України Володимир Зеленський схилилися над картою бойових дій. Командний пункт ЗСУ під Куп’янськом. Харківщина. 30 листопада 2023 року
Ексзаступник начальника Генштабу: критики Сирського ллють воду на млин Путіна
29 травня, 07:34
Заморожені активи можуть бути видані Україні у якості кредиту
Україна може отримати новий кредит за рахунок активів Росії – Мінфін США
5 червня, 09:31
Рішення ВЛК про ступінь придатності військовозобов’язаного до військової служби залишається дійсним протягом одного року
Мобілізація в Україні: де можуть служити люди з обмеженнями за станом здоров’я
8 червня, 16:57
За результатами першого туру Анатолій Мельниченко отримав 961 голос
Новим ректором КПІ обрано Анатолія Мельниченка
18 червня, 18:48
Доступ до застосунку «Резерв+» мають 176 країн
Міноборони повідомило, скільки українців отримали е-військовий квиток через «Резерв+»
Вчора, 16:29
На запитання, хто і як вирішує щодо бронювання того чи іншого медика, міністр зазначив, що саме керівник певного медзакладу подає відповідні списки
«Медики є військовозобов'язаними»: Ляшко прокоментував ситуацію з бронюванням лікарів
Сьогодні, 12:29

Суспільство

Голова МВС Ігор Клименко повідомив, що його єдиний син мобілізувався до армії
Голова МВС Ігор Клименко повідомив, що його єдиний син мобілізувався до армії
Стало відомо, хто очолить «Інтерфакс-Україна» після смерті Мартиненка
Стало відомо, хто очолить «Інтерфакс-Україна» після смерті Мартиненка
Канада виділила кошти на добудову музею Голодомору
Канада виділила кошти на добудову музею Голодомору
Погрози журналістці Калюжній: поліція відкрила кримінальне провадження
Погрози журналістці Калюжній: поліція відкрила кримінальне провадження
«Укренерго» оголосило графіки відключення світла на 21 червня
«Укренерго» оголосило графіки відключення світла на 21 червня
Ігор Мазур (Тополя): На фронті воюють і «беркути», і менти, які розганяли Майдан
Ігор Мазур (Тополя): На фронті воюють і «беркути», і менти, які розганяли Майдан

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
7624
Календар усіх матчів Євро-2024: час та місце проведення поєдинків
7260
Масштабна повітряна тривога тривала дві з половиною години
6763
Депутатка Безугла пояснила, чому підстрибувала у Раді
6445
Ще одна країна приєдналася до комюніке Саміту миру
5326
Хто обікрав аеропорт «Жуляни» на початку вторгнення: що з'ясувало слідство за два роки
4999
Військові повідомили, куди звертатись, якщо ТЦК перевищують повноваження

Новини

Майже мільярд євро ЄС відправив Росії за метали у 2024 році
Сьогодні, 15:04
Удари по аеродромах РФ. Британська розвідка повідомила про наслідки
Сьогодні, 12:38
Атака на НПЗ у Краснодарському краї, удар по українській енергетиці: головне за ніч
Сьогодні, 06:40
Обвал мосту у столиці: рух транспорту під Повітрофлотським шляхопроводом відновлено
Вчора, 23:20
Посол Канади в Україні пояснила, чому Захід і надалі підтримуватиме українську економіку
Вчора, 22:50
Експрем'єр Яценюк назвав чотири події, які демонструють єдність Заходу щодо України
Вчора, 21:45

Прес-релізи

Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
5 червня, 16:27
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua