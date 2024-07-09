Уряд змінив правила подання військово-облікових документів для деяких студентів

Студентам потрібно буде подати військово-облікові документи до вишів через сім днів після завершення воєнного стану

Уряд ухвалив постанову, яка передбачає зміну до порядку організації та ведення військового обліку

Кабінет міністрів дозволив студентам подавати до вищих навчальних закладів військово-облікові документи після завершення воєнного стану. Про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти та науки.

Уряд ухвалив постанову, яка передбачає зміну до порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів.

«Зміни відкладають надання військово-облікових документів осіб, які проживають лише на тимчасово окупованих територіях, а також осіб, які з цих територій та територій активних бойових дій виїхали за кордон», – пише пресслужба відомства.

Зокрема, студентам потрібно буде подати військово-облікові документи до вишів через сім днів після завершення воєнного стану.

Як повідомлялося, станом на 7 липня 2024 року майже 3,2 млн українців оновили свої військово-облікові дані.

До слова, командування Збройних сил України та військові на фронті зазначають, що потреба в особовому складі й мобілізації на цей рік становить 100-110 тис. осіб.