Головна Країна Наука та освіта
search button user button menu button

Уряд змінив правила подання військово-облікових документів для деяких студентів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Уряд змінив правила подання військово-облікових документів для деяких студентів
Студентам потрібно буде подати військово-облікові документи до вишів через сім днів після завершення воєнного стану
фото з відкритих джерел

Уряд ухвалив постанову, яка передбачає зміну до порядку організації та ведення військового обліку

Кабінет міністрів дозволив студентам подавати до вищих навчальних закладів військово-облікові документи після завершення воєнного стану. Про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти та науки.

Уряд ухвалив постанову, яка передбачає зміну до порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів.

«Зміни відкладають надання військово-облікових документів осіб, які проживають лише на тимчасово окупованих територіях, а також осіб, які з цих територій та територій активних бойових дій виїхали за кордон», – пише пресслужба відомства.

Зокрема, студентам потрібно буде подати військово-облікові документи до вишів через сім днів після завершення воєнного стану.

Як повідомлялося, станом на 7 липня 2024 року майже 3,2 млн українців оновили свої військово-облікові дані

До слова, командування Збройних сил України та військові на фронті зазначають, що потреба в особовому складі й мобілізації на цей рік становить 100-110 тис. осіб.

Читайте також: Міноборони розвінчало поширені фейки про «Резерв+»
Теги: освіта Міністерство освіти і науки студенти університет документи навчання

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Денисюк заявила, що це необхідно для запровадження ринкової концепції відновлюваної енергетики
Кабмін знайшов механізм стимулювання інвестицій у зелену енергетику
Сьогодні, 15:45
Американські законодавці просять Пентагон розширити навчання українських пілотів на F-16
Демократи закликали Пентагон тренувати більше українських пілотів на F-16
1 липня, 22:23
Міносвіти планує популяризувати коледжі, робити їх якісними й привабливими для учнів
Потрібні трактористи, а не юристи. Міносвіти планує реформу освіти
27 червня, 17:57
У чехів немає стратегії поведінки під час війни
Що робити у разі війни? Міністерство оборони Чехії відповіло, чи має план
26 червня, 12:49
Іонафана прийняв у Москві Глава Російської православної церкви патріарх Кирило (Володимир Гундяєв), який підтримує і заохочує агресію РФ проти України
Патріарх Кирило пригрів зрадника України митрополита Іонафана (відео)
26 червня, 11:38
Відмова студентів-чоловіків від проходження базової загальновійськової підготовки - підстава для відрахування
Студенти-чоловіки зобов'язані пройти базову військову підготовку: постанова уряду
25 червня, 14:23
Біженці у Польщі отримуватимуть документи за новими вимогами
Польща змінює правила для українських біженців. Як отримати дозвіл на проживання
24 червня, 10:28
Окупанти вночі атакували «Шахедами» Львів та область
Окупанти пошкодили у Львові Науково-дослідницький інститут (фото)
19 червня, 08:50
Хто зливав інформацію з НАБУ. Директор Бюро зробив заяву
Хто зливав інформацію з НАБУ. Директор Бюро зробив заяву
11 червня, 09:43

Наука та освіта

Уряд змінив правила подання військово-облікових документів для деяких студентів
Уряд змінив правила подання військово-облікових документів для деяких студентів
В українських школах з'являться «Уроки щастя»: чого там навчатимуть
В українських школах з'являться «Уроки щастя»: чого там навчатимуть
У Львові школярі вийдуть на навчання раніше: названо причину
У Львові школярі вийдуть на навчання раніше: названо причину
Цьогоріч 90% вступників до аспірантури – чоловіки: Міносвіти повідомило деталі
Цьогоріч 90% вступників до аспірантури – чоловіки: Міносвіти повідомило деталі
Вступ на бакалаврат: скільки заяв можна подавати у 2024 році
Вступ на бакалаврат: скільки заяв можна подавати у 2024 році
В Угорщині з'явиться перша українська школа
В Угорщині з'явиться перша українська школа

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
18K
Календар усіх матчів Євро-2024: результати поєдинків футбольного дербі
16K
День княгині Ольги 2024: нова дата, традиції та звичаї свята
15K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 09 липня: ситуація на фронті
14K
Пляшка з ймовірно отруєною водою біля «Охматдиту»: поліція проводить перевірку
11K
Лейтенант Вакарчук звільнився з ЗСУ? Пресслужба артиста пояснила ситуацію (оновлено)
9914
Галкін назвав ракетний удар по «Охматдиту» «безкінечним пеклом» та показав страшне фото

Новини

Будівництво головного військового цвинтаря держави? Посадовець пояснив, куди йде вирубаний ліс
Сьогодні, 07:45
Атака на Білгород та Ростовську область: головне за ніч
Сьогодні, 06:00
Атака РФ на дитячу лікарню «Охматдит». Фото та відео з місця удару
Вчора, 14:30
Вибори у Франції, Орбан прибув до Китаю: головне за ніч
Вчора, 06:33
За добу ДТЕК повернув світло в 29 тис. домівок, знеструмлених через бойові дії
7 липня, 16:14
Пожежа в Криму, проєкт НАТО і Південної Кореї щодо України: головне за ніч
7 липня, 06:15

Прес-релізи

Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
5 липня, 16:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua