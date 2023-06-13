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У популярній курортній країні спалах смертельно небезпечної хвороби

Ірина Озтурк
glavcom.ua
У популярній курортній країні спалах смертельно небезпечної хвороби
У Таїланді туристів попередили про небезпеку
фото з відкритих джерел

Туристів закликали захистити себе та своїх дітей від укусів комарів, використовуючи протимоскітні сітки та репеленти

Нове попередження для туристів опублікували офіційні представники уряду Таїланду – в країні зафіксовано спалах лихоманки денге, що швидко зростає. Згідно з офіційними джерелами, основним приводом для випуску попередження стала кількість смертей, що різко зросла, через цю епідемію. Про це пише видання Турпром.

«За останні п'ять місяців було зареєстровано майже 20 тис. випадків захворювання та 15 смертей, епідемія досягла найвищого рівня за три роки. Громадянам Таїланду та іноземним туристам настійно рекомендується вжити запобіжних заходів, щоб захистити себе та своїх дітей у сезон дощів з червня по серпень, коли очікується зростання рівня зараження», – в паніці заявила влада. Вірус денге передається людині, коли її кусає інфікована самка комара, переважно виду Aedes aegypti.

Також влада країни наведела список найбільш постраждалих провінцій – серед них є і туристичні. Це Бангкок, Трат, Нан, Чантабурі, Районг та Мае Хонг Сон. Туристів закликають захистити себе та своїх дітей від укусів комарів, використовуючи протимоскітні сітки та репеленти, а також перевіряти себе на предмет симптомів. Вони включають високу температуру, що триває від двох до семи днів, ломоту в тілі, біль у м'язах, біль в очах і почервоніння тіла і очей. При підозрі захворювання слід негайно звернутися до лікаря для діагностики та лікування. Також рекомендують звернути увагу на потенційні місця розмноження комарів – у Таїланді запущено справжню кампанію з їхнього знищення. Це може бути будь-яка вода, що застоялася, – від непрацюючого фонтану і ставків, до блюдець для квіткових горщиків.

Нагадаємо, у Таїланді під час зльоту російського туристичного літака спалахнув двигун та вибухнули шини. На борту літака було 309 пасажирів і 12 членів екіпажу.  Коли літак почав рухатися злітно-посадковою смугою в міжнародному аеропорту Пхукета, пролунав «гучний вибух». Двигун загорівся, також спалахнуло і шасі. Пілот зупинив літак, усі пасажири покинули салон лайнера і чекали на нове повітряне судно. Літак російської чартерної компанії Azur Air прямував з міжнародного аеропорту Пхукета до Москви.

За даними видання, серед пасажирів на борту були сім'ї чоловіків, які переховувалися від указу Путіна про мобілізацію. Деякі жінки залишили своїх чоловіків у Таїланді, інші чоловіки поверталися до Росії після того, як закінчилися гроші, попри побоювання, що вони можуть бути мобілізовані під час нового примусового вербування та відправлені на фронт в Україну.

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Теги: Таїланд лікар літак Бангкок хвороби епідемія

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