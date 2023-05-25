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У світі шаленими темпами росте попит на поширений в Україні природний матеріал

Ірина Озтурк
glavcom.ua
У світі шаленими темпами росте попит на поширений в Україні природний матеріал
Світ потребує піску, для будівництва і не тільки
фото з відкритих джерел

Світові виробники підвищують ціни на пісок, деякі країни заполонили «піщані мафії», а ООН всерйоз занепокоєна наслідками неконтрольованого видобутку природнього матеріалу

Останнім часом найбільш затребуваним природним матеріалом став пісок. За останній рік попит та ціни на пісок у світі зросли на десятки відсотків. Найбільше його використовують для будівельних цілей та для газо- та нафтовидобувній промисловості для проведення гідророзривів пластів. Завдяки високому вмісту кварцу пісок використовується у виробництві мікросхем. Пісок є основною сировиною для виробництва скла: його частка серед усіх інгредієнтів становить 75%. Про це пише «Економічна правда». 

Попит викликає подорожчанння піску, що у свою чергу відображається на вартості скляних пляшок, мостів та доріг. У 2022 році продажі піску і гравію, видобутого в США для промислових цілей, зросли на 78% у вартісному вираженні, тоді як обсяги видобутку цих матеріалів – лише на 30%. За інформацією Геологічної служби США, у 2023 році там очікують «вищий за середній рівень зростання цін» на пісок.

Попит та ціни

Видання пише, що для того, щоб компенсувати зростання витрат на робочу силу, транспорт, матеріали і виробництво, американська компанія US Silica Holdings, яка видобуває пісок, планує з червня підвищити ціни на піщану продукцію на 20%.

У Франції аналогічна ситуація: тамтешній виробник Saint Gobain уже повідомив інвесторам про намір підвищити ціни настільки, щоб перекрити інфляцію на сировину та робочу силу після минулорічного зростання цін на 10%.

За результатами дослідження Ініціативи програми ООН, найбільше зростає попит на пісок у світі у Китаї, а найшвидше – на африканському континенті. Це пояснюють зростанням населення в цих регіонах і будівництвом доріг, лікарень та шкіл.  

Але є і інша проблема – екологічна, адже видобуток піску з річкових заплав, пляжів і морського дна підвищує ймовірність ерозії узбережжя та повеней. такі країни як Індонезія, Малайзія, В'єтнам, Таїланд і Камбоджа заборонили або обмежили експорт природного піску, через  побоювання екологічних наслідків. Цікаво, що це народило і так звані  «піщані мафії» які існують у Камбоджі, В'єтнамі, Кенії та Сьєрра-Леоні.

А що з піском в Україні?

Поклади річкового, кварцового та кар'єрного піску є майже по всій Україні. На її території зареєстровано понад 650 родовищ будівельного піску. Більшість річкового матеріалу зосереджена на берегах Дніпра та його приток.

Лідером з видобування піску є Львівщина. За даними компанії Pro-Consulting, за 2018 рік та першу половину 2021 року там видобули майже 8 млн тонн цього матеріалу. Другою за обсягами була Київщина – 5,7 млн тонн.

Основною сферою використання піску в Україні є будівництво. На виробництво бетону для зведення будинків та прокладання доріг припадає більша частина видобутого матеріалу. За оцінкою Pro-Consulting, до 2022 року обсяги нелегального видобутку піску в Україні перевищували 100% від легального.

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Теги: Львівщина населення транспорт Індонезія Київщина будівництво Таїланд Малайзія експорт Камбоджа

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