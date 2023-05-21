У Швейцарії розбився пасажирський літак: є загиблі
В авіакатастрофі загинули пілот і двоє пасажирів
Поблизу швейцарської громади Ле Пон-де-Мартель, у горах Невшатель туристичний літак із пасажирами потрапив в аварію. Унаслідок інциденту загинули троє людей. Про це повідомляє RTN.
Зареєстрований у Швейцарії літак здійснював туристичний рейс. Він вилетів із аеропорту Ла-Шо-де-Фон у суботу 20 травня, однак потрапив а аварію. Унаслідок авіакатастрофи загинув пілот і двоє пасажирів.
«Про обставини аварії ми нічого не можемо сказати, оскільки вони наразі невідомі», – заявив речник поліції Невшателя Жорж-Андре Лозуе.
Як зазначається, уламки літака впали в особливо важкодоступному місці, тому проводити рятувальні операції було складно. На місці працюють слідчі компетентного органу з визначення причин авіаційних пригод.
Нагадаємо, на території авіабази в іспанській провінції Сарагоса під час показового польоту розбився винищувач F-18, що належить повітряним силам країни.
Як повідомлялося, дев’ятеро пілотів загинули 13 травня внаслідок аварії двох вертольотів Мі-8 та літаків Су-34 та Су-35 у Брянській області.
До слова, у Джанкойському районі тимчасово окупованого Криму розбився російський гелікоптер.
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