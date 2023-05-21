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У Швейцарії розбився пасажирський літак: є загиблі

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
У Швейцарії розбився пасажирський літак: є загиблі
Обставини та причини аварії з'ясовуються
фото: Pixabay

В авіакатастрофі загинули пілот і двоє пасажирів

Поблизу швейцарської громади Ле Пон-де-Мартель, у горах Невшатель туристичний літак із пасажирами потрапив в аварію. Унаслідок інциденту загинули троє людей. Про це повідомляє RTN.

Зареєстрований у Швейцарії літак здійснював туристичний рейс. Він вилетів із аеропорту Ла-Шо-де-Фон у суботу 20 травня, однак потрапив а аварію. Унаслідок авіакатастрофи загинув пілот і двоє пасажирів.

«Про обставини аварії ми нічого не можемо сказати, оскільки вони наразі невідомі», – заявив речник поліції Невшателя Жорж-Андре Лозуе.

Як зазначається, уламки літака впали в особливо важкодоступному місці, тому проводити рятувальні операції було складно. На місці працюють слідчі компетентного органу з визначення причин авіаційних пригод.

Нагадаємо, на території авіабази в іспанській провінції Сарагоса під час показового польоту розбився винищувач F-18, що належить повітряним силам країни.

Як повідомлялося, дев’ятеро пілотів загинули 13 травня внаслідок аварії двох вертольотів Мі-8 та літаків Су-34 та Су-35 у Брянській області. 

До слова, у Джанкойському районі тимчасово окупованого Криму розбився російський гелікоптер

Теги: літак Швейцарія авіакатастрофа

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