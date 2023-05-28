Як ЗСУ відбивали нічну атаку дронів по Києву: Ігнат розкрив цікаві деталі
Льотчики перебувають на усіх оперативних аеродромах України
Для відбиття масованої атаки росіян «Шахедами» по столиці була залучена авіація. На жаль, поки що наші Міг-29 й Су-27 не можуть гарантувати 100-й захист. Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі «Київ 24».
«Авіація, яку ми залучаємо до збиття, зокрема, до БПЛА, не є такою ефективно, як нам цього б хотілось. Якби в нас був F-16, безумовно цей літак зі своїм потужним радаром й озброєнням, міг би 100-% реалізовувати свої завдання в небі», – пояснив Ігнат.
За словами речника Повітряних сил ЗСУ, льотчики перебувають на усіх оперативних аеродромах України. Водночас авіація може застосовуватись в тих районах, які, наприклад, містять менше засобів ППО. «В одному місці працює ППО, в іншому – мобільні групи. Ті райони де менше засобів ППО, можуть працювати винищувачі. Вони можуть оперативно злітати, швидко реагувати й знищувати БПЛА», – пояснив речник.
Нагадаємо, під час масованої атаки по Україні у ніч проти 28 травня росіяни випустили 54 дрони-камікадзе. Загалом зафіксовано пуски рекордної кількості дронів-камікадзе – 54. Чергову нічну атаку ворог спрямував на військові об’єкти та об’єкти критичної інфраструктури держави в центральних регіонах країни, зокрема на Київщину.
Також у ніч проти 28 травня окупанти вкотре атакували столицю. За попередніми даними, силами і засобами ППО в повітряному просторі Києва було знищено понад 40 безпілотників російських загарбників.
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