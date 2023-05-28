Як ЗСУ відбивали нічну атаку дронів по Києву: Ігнат розкрив цікаві деталі

У тих районах, де менше засобів ППО, можуть працювати винищувачі

Льотчики перебувають на усіх оперативних аеродромах України

Для відбиття масованої атаки росіян «Шахедами» по столиці була залучена авіація. На жаль, поки що наші Міг-29 й Су-27 не можуть гарантувати 100-й захист. Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі «Київ 24».

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«Авіація, яку ми залучаємо до збиття, зокрема, до БПЛА, не є такою ефективно, як нам цього б хотілось. Якби в нас був F-16, безумовно цей літак зі своїм потужним радаром й озброєнням, міг би 100-% реалізовувати свої завдання в небі», – пояснив Ігнат.

За словами речника Повітряних сил ЗСУ, льотчики перебувають на усіх оперативних аеродромах України. Водночас авіація може застосовуватись в тих районах, які, наприклад, містять менше засобів ППО. «В одному місці працює ППО, в іншому – мобільні групи. Ті райони де менше засобів ППО, можуть працювати винищувачі. Вони можуть оперативно злітати, швидко реагувати й знищувати БПЛА», – пояснив речник.

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Нагадаємо, під час масованої атаки по Україні у ніч проти 28 травня росіяни випустили 54 дрони-камікадзе. Загалом зафіксовано пуски рекордної кількості дронів-камікадзе – 54. Чергову нічну атаку ворог спрямував на військові об’єкти та об’єкти критичної інфраструктури держави в центральних регіонах країни, зокрема на Київщину.

Також у ніч проти 28 травня окупанти вкотре атакували столицю. За попередніми даними, силами і засобами ППО в повітряному просторі Києва було знищено понад 40 безпілотників російських загарбників.