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Запчастини на десятки мільйонів: як авіакомпанії РФ обходять міжнародні санкції

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Запчастини на десятки мільйонів: як авіакомпанії РФ обходять міжнародні санкції
За вісім місяців до Росії відправлено авіазапчастин американського виробництва на суму $14,4 млн
фото з відкритих джерел

Запчастини для літаків на десятки мільйонів доларів відправляли російським авіакомпаніям, що перебувають під санкціями

Дані російської митниці показують, що торік, попри санкції, в Росію були відправлені деталі літаків Boeing, Airbus та інших компаній на мільйони доларів.

Як повідомляє The New York Times, дані, які були зібрані та проаналізовані американським агрегатором торгових даних Import Genius, показують, що запчастини для літаків на десятки мільйонів доларів були відправлені російським авіакомпаніям, що перебувають під санкціями адміністрації Байдена, в тому числі авіакомпаніям «Росія», «Аерофлот», «Урал», Airlines, S7 Airlines, Utair Aviation, «Победа».

Як йдеться в матеріалі, торік на склади «Аерофлоту» надійшли десятки партій мідних проводів, болтів, графіту та інших деталей з позначкою виробництва Boeing в США. Вони пройшли через маловідомі торгові компанії, зони вільної торгівлі та індустріальні парки в Об'єднаних Арабських Еміратах і Китаї, а потім були відправлені в Росію, щоб допомогти підлатати старий флот «Аерофлоту».

Дані охоплюють понад 5000 окремих постачань авіаційних деталей до Росії протягом восьми місяців у 2022 році, від простих гвинтів до стартерів авіаційних двигунів марки Honeywell вартістю $290 000.

В цілому це показує, що за вісім місяців до Росії було відправлено авіазапчастин американського виробництва на суму $14,4 млн, включаючи деталі на $8,9 млн, які були вироблені або зареєстровані під торговою маркою американського виробника літаків Boeing і продані в Росію через третіх осіб.

Компанія Boeing заявила, що повністю дотримується санкцій США і призупинила постачання запчастин, технічне обслуговування та технічну підтримку клієнтів в Росії на початку 2022 року.

Згідно з даними, більша частина продукції спрямовувалася через такі країни, як Об'єднані Арабські Емірати, Туреччина, Китай і Мальдіви. Але кілька партій, в тому числі в Росію, були відправлені безпосередньо з США або Європи.

Постачання також збільшилися протягом минулого року, оскільки Росія найняла глобальні компанії, щоб допомогти їй обійти санкції.

За даними Вашингтонської некомерційної організації Silverado Policy Accelerator, після вторгнення Китай був провідним експортером деталей для літаків, космічних кораблів і дронів в Росію, на нього припадає близько половини всіх постачань, за ним йде Індія.

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Теги: санкції росія літак

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