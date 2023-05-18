Росія перекинула ближче до Мінська 10 винищувачів
За попередніми даними, перебазувалися вісім винищувачів Су-34 та два винищувачі Су-30СМ
Сьогодні, 18 травня, Росія перекинула на авіаційну базу під Мінськ свої винищувачі. Попередньо йдеться про 10 літаків. Про це повідомляє моніторингова група «Беларускі Гаюн».
Як зазначається, з білоруського аеродрому «Барановичі» на аеродром «Мачулищі» під Мінськом перекинули 10 російських військових літаків. За попередніми даними, перебазувалися вісім винищувачів Су-34 та два винищувачі Су-30СМ.
«На даний момент всі 10 винищувачів перебувають на аеродромі Мачулищі», – йдеться у повідомленні.
Триває 449-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках - відбулось 36 бойових зіткнень. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.
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