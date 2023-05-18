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Росія перекинула ближче до Мінська 10 винищувачів

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росія перекинула ближче до Мінська 10 винищувачів
На даний момент всі 10 винищувачів перебувають на аеродромі Мачулищі
фото ілюстративне

За попередніми даними, перебазувалися вісім винищувачів Су-34 та два винищувачі Су-30СМ

Сьогодні, 18 травня, Росія перекинула на авіаційну базу під Мінськ свої винищувачі.  Попередньо йдеться про 10 літаків. Про це повідомляє моніторингова група «Беларускі Гаюн».

Як зазначається, з білоруського аеродрому «Барановичі» на аеродром «Мачулищі» під Мінськом перекинули 10 російських військових літаків. За попередніми даними, перебазувалися вісім винищувачів Су-34 та два винищувачі Су-30СМ.

Росія перекинула ближче до Мінська 10 винищувачів фото 1

«На даний момент всі 10 винищувачів перебувають на аеродромі Мачулищі», – йдеться у повідомленні.

Триває 449-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках - відбулось 36 бойових зіткнень. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.

Теги: росія окупанти Бахмут аеродром Білорусь літак винищувач

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