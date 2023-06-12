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У Німеччині стартують наймасштабніші навчання авіації НАТО

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Німеччині стартують наймасштабніші навчання авіації НАТО
В ході маневрів буде перевірена здатність ВПС реагувати на кризові ситуації в Європі
фото з відкритих джерел

Навчання пройдуть на чотирьох локаціях Німеччини, а також по одній в Нідерландах і Чехії.

Сьогодні, 12 червня, у Німеччині стартують навчання повітряних сил НАТО Air Defender 23, які стануть наймасштабнішими навчаннями авіації Альянсу. Про це повідомляє Bloomberg.

У навчаннях беруть участь понад 20 країн-партнерів і близько 250 літаків, в тому числі винищувачі F-35 повітряних сил США і Нідерландів, а також розвідувальні літаки AWACS, дозаправники в повітрі і транспортні літаки ВПС Японії.

Навчання пройдуть на чотирьох локаціях Німеччини, а також по одній в Нідерландах і Чехії.

В ході маневрів планують перевірити здатність ВПС реагувати на кризові ситуації в Європі на тлі посилення напруженості у відносинах з Росією.

Райони навчань будуть використовуватися до чотирьох годин на день в різний час і в цей час будуть закриті для цивільних повітряних транспортних засобів.

Комерційні рейси, які пролітають через повітряний простір Німеччини будуть змінювати свої маршрути, а також будуть затримуватись.

Раніше повідомлялося, що НАТО проводить у Європі найбільші в історії військові навчання з випробування систем протиповітряної та протиракетної оборони. Загалом залучено понад 3 тис. військовослужбовців з 17 країн.

Теги: навчання НАТО Німеччина авіація літак

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