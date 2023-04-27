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У передмісті Санкт-Петербурга пролунали вибухи – ЗМІ

Андрій Тернопільський
glavcom.ua
У передмісті Санкт-Петербурга пролунали вибухи – ЗМІ
У російському Пушкіно прогриміло кілька вибухів
фото з відкритих джерел

Увечері 26 квітня у передмісті Санкт-Петербурга на військовому аеродромі у Пушкіно було гучно та неспокійно.

Російські ЗМІ пишуть про те, що мешканці міста чули сильні звуки, ймовірно, від вибухів на Пушкінському військовому аеродромі.

«У Пушкіно мешканці чули звук, схожий на сильний вибух. За словами очевидців, де-не-де навіть тряслися будівлі.

У мене мама у садівництві «Слов'яночка» знаходиться, там у них удома трясло. У Гуммоласарах у подруги вікно відчинилося. Ми думаємо, що це, найімовірніше, аеродром пушкінський військовий», – йдеться  у повідомленні.

У соцмережах пишуть, що звук було чути також у районі Павловську.

«Всі повибігали на вулицю дивитися». Повідомлень про «вибух» за півгодини набралося десятки.

Нагадаємо, 22 квітня, в російському місті Бєлгород прогриміли звуки вибухів. «Бавовна» в Бєлгороді сталася в той же час, що і ворожий обстріл Харкова із зенітних ракетних комплексів С-300.

Ще раніше, ввечері 20 квітня у Бєлгороді пролунали потужні вибухи. Пізніше Міноборони РФ визнало, що російська авіація нібито випадково скинула на Бєлгород бомбу. Згодом стало відомо, що причиною інциденту став позаштатний схід боєприпасу з російського літака Су-34.

Теги: вибух росія

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