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Підрив автомобіля в Маріуполі: стало відомо, чим займався топ-окупант (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Підрив автомобіля в Маріуполі: стало відомо, чим займався топ-окупант (відео)
фото: скрін із відео

За наказами Москвіна тисячі мирних маріупольців опинилися за ґратами

Вчора у тимчасово окупованому Маріуполі сили спротиву підірвали автомобіль начальника «поліції», який організовував фільтраційні заходи у місті. Про це повідомляє Маріупольська міська рада з посиланням на мера Вадима Бойченка.

«Розповідаємо більше про вчорашню атаку маріупольського спротиву на одного з керівників окупаційних військ у Маріуполі. Ціллю спротиву став Михайло Москвін, начальник «поліції» в окупованому Маріуполі. Саме ця людина відповідальна за організацію фільтраційних заходів, які призвели до численних арештів цивільного населення міста. Після підриву автівки окупант знаходиться в лікарні №2», – йдеться у повідомленні.

Бойченко розповів, що за наказами цього злочинця тисячі мирних маріупольців опинилися за ґратами.

«Зараз Москвін у лікарні у тяжкому стані. Яким би не був прогноз лікарів, але його доля вже вирішена», – підкреслив мер.

Як повідомлялося, вчора в Маріуполі підірвали автомобіль, який належав «начальнику» окупаційної поліції Михайлу Москвину. Віж вижив, має легку контузію,  тому, що в момент вибуху він знаходився за кілька метрів від авто.

До слова, https://glavcom.ua/news/okupanti-zastosovujut-slozohinni-hranati-i-zapustili-15-shakhediv-henshtab--917120.html Росії проти України. Противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Найзапекліші бої тривають за Бахмут, Авдіївку та Мар’їнку. Підрозділами Сил оборони України відбито 62 атаки противника на зазначених напрямках.

Теги: Маріуполь Донеччина війна росія окупанти

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