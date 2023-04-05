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Три країни Середньої Азії скасували гастролі російських артистів

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Три країни Середньої Азії скасували гастролі російських артистів
Афіша фестивалю «Жара» в Узбекистані
фото з відкритих джерел

Фестиваль скасовано через участь російських співаків та їхні публікації у соцмережах

Узбекистан скасував музичний фестиваль «Жара» за участю російських артистів, які підтримують війну в Україні. Він мав пройти у Ташкенті 20 та 21 травня. Про це повідомляє видання Barron’s.

«Фестиваль скасовано через участь російських співаків та їхні публікації у соцмережах», – повідомив виданню представник iTicket, головної служби бронювання квитків Узбекистану.

У Telegram-каналі сервісу сказано, що «поточна ситуація у світі не сприяє проведенню масштабних музичних заходів».

Також видання зазначає, що одним із засновників фестивалю є співак Григорій Лепс, який за підтримку війни проти України та концерти на окупованих територіях перебуває під санкціями Євросоюзу та Швейцарії. На ньому також мала виступити Ольга Бузова, яка їздила на окупований Донбас.

Сторінку фестивалю в Instagram було видалено. У міліції Ташкента повідомили, що захід скасували «за розпорядженням Міністерства внутрішніх справ», і підтвердили, що це пов’язано з присутністю провоєнних російських артистів.

Проти проведення у Ташкенті фестивалю «Жара» виступили й багато мешканців Узбекистану. Блогер Мірзаєр Еркіновзакликав бойкотувати його.

Раніше фестивалі скасували Казахстан та Азербайджан, пояснивши це «ситуацією у світі».

Раніше Українські актори вимагали не випускати в ефір СТБ серіал із росіянином.

Читайте також: Артисти чи рашисти? Як Україна збирається захищати свій музичний простір
Теги: росія Узбекистан

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