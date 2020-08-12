«У рази менше від офіційних даних»: скільки насправді набрав Лукашенко на виборах?



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Справжній рейтинг білоруського лідера перевірити неможливо

Від 10% до 50% - таким може бути реальний результат першого туру виборів для чинного президента Білорусі

Рейтинг Олександра Лукашенка перевірити неможливо, оскільки в Білорусі, окрім державних, заборонені будь-які опитування настроїв виборців. Однак видання НВ опитало низку експертів, які вважають, що справжня перемога на президенських виборах – у Світлани Тихановської.

Напередодні президентських виборів в Білорусі надзвичайну популярність отримав мем «Саша 3%», - алюзія на одне з інтернет-опитувань, яке показало, що за Олександра Лукашенка готові проголосувати лише 3%. Точність цих даних, незважаючи на їх популярність, підтвердити неможливо, - в країні заборонені недержавні дослідження електоральних уподобань громадян, як і будь-які екзит-поли, крім офіційного.

А що таке «державний підрахунок голосів» продемонстрував Центрвиборчком Білорусі, який після виборів оприлюднив попередні підсумки голосування: за чинного президента - 80,2%, а за лідера опозиції Світлану Тихановську - тільки 10,8%. Аналогічні цифри дав і державний Національний екзит-пол.

Об'єднаний штаб опозиції не визнав цей результат, - там вважають, що все повинно бути якраз навпаки.

Не погодилися з офіційними даними і десятки тисяч білорусів, які вже третій день протестують проти режиму Лукашенка, протистоячи збройним і чинним вкрай жорстко силовикам.

Альтернативної інформації про підсумки всенародного волевиявлення мало, і часто вона показує лише часткову картину. Так, активісти отримали доступ до підсумкових протоколів кількох виборчих дільниць Мінська - в них Тихановська випереджає Лукашенко в 8-16 разів.

А білоруська ініціатива «Чесні люди» - неформальне об'єднання юристів, програмістів, менеджерів, маркетологів, медиків, створене для захисту права вибору звичайних громадян, - повідомила, що ЦВК Білорусі як мінімум в три рази занижує кількість голосів, відданих за Тихановську. Ініціатива вимагає провести загальнонаціональний перерахунок підсумків волевиявлення.

«Чесні люди» зробили свою заяву не на порожньому місці - вони підтримують онлайн-платформу «Голос», засновану для альтернативного підрахунку голосів, на яку фотографії своїх заповнених бюлетенів завантажили вже 1,2 млн. білорусів, - це приблизно кожен п'ятий від загального числа тих, хто проголосував, згідно з заявами Центрвиборчкому. За цими даними, Тихановську підтримали в цілому як мінімум 30%.

За заявою представників платформи, 80% зареєстрованих на ній виборців віддали голоси опозиціонерці.

А екзит-поли, які провели на виходах в білоруських посольствах в 17 країнах світу, показують, що в середньому Лукашенко отримав приблизно 4%, а Тихановська - 87%.

Опозиція була представлена тільки на десяти виборчих дільницях з 9 тис. Іноземних спостерігачів до виборів взагалі не допустили, а місцеві змогли покрити 700 - 1 тис. дільниць. Вони фіксували порушення, заглядаючи в вікна установ, де розташовувалися ділянки для голосування.

Влад Сташкевич, представник «Чесних людей», заявив, що найпоширенішими порушеннями стали недопуск спостерігачів на дільниці, позбавлення їх акредитації і завищення явки виборців. Останній показник, за його словами, на деяких дільницях був штучно збільшений в сім разів.

Антон Грушецький, заступник директора Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), також звертає увагу на неприродно високу явку виборців (84%), що дає привід сумніватися в підтримці Лукашенко на рівні 80%.

Сташкевич же повідав онлайн-виданню TUT. by, що спостерігачі сфотографували протоколи на 126 ділянках, з яких на 85 перемогла кандидат від опозиції. «На деяких ділянках Світлана Тихановська отримувала, згідно офіційно вивішених протоколів, 85,5%, 75%, аж до 91%», - запевняє представник «Чесних людей».

За його даними, на ділянках, розташованих в одній і тій же школі, зустрічалися випадки, коли на одному з великим відривом перемогла Тихановська, а на сусідньому зафіксували тотальну перевагу Лукашенко. Така ситуація, - ознака того, що в комісіях масштабно фальсифікували результати.

В тотальній фальсифікації результатів виборів переконаний і Роман Безсмертний, колишній посол України в Білорусі. «Лукашенко міг вказати і всі 90% [за себе], адже дані беруться зі стелі», - пояснив він.

Михайло Міщенко, заступник голови соціологічної служби Центру Разумкова, розповів, що іноземним експертам складно оцінювати рівень підтримки Лукашенка через відсутність відкритої інформації. «Якщо під час референдуму в РФ були альтернативні опитування, яким можна довіряти, що демонструють менше прихильників внесення поправок до Конституції, то в Білорусі всі опитування контролює влада», - уточнив він.

До слова, Денис Волков, представник провідної російської соцслужби - Левада-центр, - уточнив, що вони не володіють надійними даними опитувань про рівень підтримки Лукашенка.

У Білорусі вкрай рідко публікуються політичні опитування. Один з небагатьох, що потрапляють в пресу - рівень довіри до президента серед жителів Мінська. Останнє дослідження за квітень, який провів Інститут соціології НАН Білорусі, показало: рейтинг довіри до Лукашенка в столиці склав близько 24%. Але настрої в столиці не завжди відображають думку регіонів, а «довіра» не дублює підтримку на виборах.

Тому, за словами Міщенка з Центру Разумкова, справжній рейтинг Лукашенка залишається загадкою. Але про беззаперечну перемогу старіючого президента Білорусі зараз точно говорити не варто, впевнені всі опитані експерти.

Нагадаємо, як раніше писав «Главком», на нараді з представниками влади Лукашенко наказав всім протестуючим знайти роботу.