Зустріч Віткоффа та Путіна завершилася

Зустріч тривала три години

Зустріч російського диктатора Володимира Путіна та спецпредставника американського лідера Стіва Віткоффа завершилася. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

Зазначається, що зустріч тривала три години. У перемовинах також взяли участь помічники російського диктатора Юрій Ушаков і Кирило Дмитрієв, а також спецпосланець Трампа Джаред Кушнер в онлайн режимі.

Далі Стів Віткофф має вирушити до Осло, де зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами.

Нагадаємо, 21 жовтня спеціальний представник президента США Стів Віткофф прибув до Санкт-Петербурга для переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним. Американський посадовець привіз документи, у яких викладено підходи до завершення війни в Україні. Під час зустрічі він також заявив про прогрес у переговорах в Осло та висловив сподівання на відновлення тристороннього діалогу між Україною, США та Росією.

До слова, спеціальний представник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф під час переговорів у Санкт-Петербурзі назвав російського диктатора Володимира Путіна гуманістом. Американський посадовець також висловив йому повагу та подякував за звільнення громадянина США.