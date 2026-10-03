Зеленський розповів, як Україна відповіла на нічні удари РФ

Україна вразила воєнні об’єкти РФ у Самарському та Брянському регіонах

Україна вразила об’єкти, що працюють на воєнну машину агресора, у Самарському, Брянському регіонах, а також у Чорному морі. Як інформує «Главком», про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

«Росіяни продовжують перетворювати нашу інфраструктуру та все, що підтримує звичайне життя, на свої мішені. Зранку в Києві шахед ударив по Північному мосту. Протягом ночі під російськими атаками були житлові будинки, залізниця та енергетика у багатьох регіонах. У Чорноморську дроном вдарили по судну.

❗️«Росія має зупинити свою неадекватну ескалацію», – Зеленський Президент заявив, що РФ продовжує бити по цивільній інфраструктурі: у Києві «Шахед» влучив у Північний міст, під атаками були житлові будинки, залізниця та енергетика, а в Чорноморську – судно. Водночас Зеленський повідомив про удари української далекобійної зброї по об’єктах, пов’язаних із російською воєнною машиною, зокрема в Самарському та Брянському регіонах. — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) October 3, 2026

Важливо, що завжди наші воїни знаходять, як справедливо відповісти на ці обстріли і повернути війну туди, звідки вона прийшла. Цієї доби наша далекобійність ефективно спрацювала по об’єктах, що працюють на воєнну машину агресора. Наші санкції досягли Самарського регіону, позицій окупантів із розрахунків «іскандерів» у Брянському регіоні. Є нові результати в Чорному морі», – зазначив Зеленський.

Президент подякував усім залученим підрозділам за влучність і системну роботу.

«Росія має зупинити свою неадекватну ескалацію», – зазначив глава держави.

Нагадаємо, вранці 3 жовтня Росія завдала удару по Північному мосту в Києві. Унаслідок атаки постраждали двоє людей: одному медики надали допомогу на місці, другого госпіталізували. Через пошкодження на мосту проводять ремонтні роботи.

Протягом останніх днів ворожі війська неодноразово атакували мости Києва. Радник президента України з технологічних напрямів Сергій (Флеш) Бескрестнов припустив, що російські війська можуть використовувати приховані радіоретранслятори у Києві для коригування ударів шахедами. За його словами, без стабільного онлайн-керування безпілотником забезпечити точне влучання в опори або інші елементи мостів практично неможливо.