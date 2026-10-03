Зеленський розповів, як Україна відповіла на нічні удари РФ
Україна вразила воєнні об’єкти РФ у Самарському та Брянському регіонах
Україна вразила об’єкти, що працюють на воєнну машину агресора, у Самарському, Брянському регіонах, а також у Чорному морі. Як інформує «Главком», про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
«Росіяни продовжують перетворювати нашу інфраструктуру та все, що підтримує звичайне життя, на свої мішені. Зранку в Києві шахед ударив по Північному мосту. Протягом ночі під російськими атаками були житлові будинки, залізниця та енергетика у багатьох регіонах. У Чорноморську дроном вдарили по судну.
Важливо, що завжди наші воїни знаходять, як справедливо відповісти на ці обстріли і повернути війну туди, звідки вона прийшла. Цієї доби наша далекобійність ефективно спрацювала по об’єктах, що працюють на воєнну машину агресора. Наші санкції досягли Самарського регіону, позицій окупантів із розрахунків «іскандерів» у Брянському регіоні. Є нові результати в Чорному морі», – зазначив Зеленський.
Президент подякував усім залученим підрозділам за влучність і системну роботу.
«Росія має зупинити свою неадекватну ескалацію», – зазначив глава держави.
Нагадаємо, вранці 3 жовтня Росія завдала удару по Північному мосту в Києві. Унаслідок атаки постраждали двоє людей: одному медики надали допомогу на місці, другого госпіталізували. Через пошкодження на мосту проводять ремонтні роботи.
Протягом останніх днів ворожі війська неодноразово атакували мости Києва. Радник президента України з технологічних напрямів Сергій (Флеш) Бескрестнов припустив, що російські війська можуть використовувати приховані радіоретранслятори у Києві для коригування ударів шахедами. За його словами, без стабільного онлайн-керування безпілотником забезпечити точне влучання в опори або інші елементи мостів практично неможливо.
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