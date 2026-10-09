«Яндекс» знову під ударом. Дрони атакували один із найбільших датацентрів РФ

Російські ЗМІ заявляють, що внаслідок нічної атаки кілька модулів датацентру в Калузі повністю вийшли з ладу

У ніч проти 9 жовтня безпілотники атакували датацентр російської компанії «Яндекс» у Калузі. За попередньою інформацією, внаслідок удару пошкоджено кілька модулів об'єкта, які нібито повністю виведені з ладу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на російські ЗМІ.

За даними російських медіа, атакований об'єкт є одним із найбільших датацентрів на території РФ. Після нічного удару стало відомо про пошкодження його інфраструктури.

Зокрема, російські джерела стверджують, що кілька модулів датацентру повністю припинили роботу. Водночас точну кількість пошкоджених модулів та характер руйнувань наразі не уточнюють.

Наразі невідомо, чи вплинули пошкодження на роботу сервісів компанії та чи призвели до втрати даних. Інформації про терміни відновлення пошкодженого обладнання також немає.

Нагадаємо, що 8 жовтня у російському місті Сасово Рязанської області після атаки безпілотників спалахнула пожежа на території найбільшого датацентру компанії «Яндекс». За наявними повідомленнями, об'єкт повністю припинив роботу, а користувачі хмарної платформи Yandex Cloud зіткнулися з масштабними технічними збоями.

До слова, у ніч проти 9 жовтня безпілотники також атакували Редкінський дослідний завод у Тверській області Росії. Підприємство спеціалізується на виробництві хімічної продукції, яку використовують у російській ракетній та авіаційній промисловості.