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Не тільки чума: Росія зіткнулася з підозрою на мавпячу віспу

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Не тільки чума: Росія зіткнулася з підозрою на мавпячу віспу
За даними ВООЗ, ознаки зазвичай з'являються впродовж тижня після зараження
фото ілюстративне

Вірус передається від людини до людини під час тісного фізичного контакту

У Московській області госпіталізували п'ятьох людей через підозру на мавпячу віспу. Клінічних проявів хвороби в них немає, медики чекають на результати аналізів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.

Про госпіталізацію стало відомо 15 жовтня. За інформацією регіонального міністерства охорони здоров'я, усі п'ятеро контактували з людиною, яку вважають імовірним носієм вірусу. Вони перебувають під медичним наглядом, у них відібрали біологічні зразки для лабораторних досліджень. Влада регіону заявляє, що контролює ситуацію.

Підтвердження, що хтось із госпіталізованих інфікований, поки немає. Ізоляція контактних осіб сама по собі не свідчить про початок спалаху: так перевіряють можливе зараження й запобігають поширенню інфекції, якщо її виявлять.

Не тільки чума: Росія зіткнулася з підозрою на мавпячу віспу фото 1

Що відомо про мавпячу віспу

Мавпяча віспа, або mpox, – вірусне захворювання з родини ортопоксвірусів. Як повідомляє Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ), вірус передається від людини до людини під час тісного фізичного контакту: через дотик до висипань, біологічні рідини, поцілунки та статеві контакти. Заразитися можна й через предмети, забруднені виділеннями або частинками ураженої шкіри, зокрема постільну білизну чи рушники.

Хвороба може починатися з таких симптомів:

  • гарячка;
  • головний біль;
  • біль у м'язах;
  • виражена втома;
  • збільшення лімфатичних вузлів.

Характерна ознака – висипання на обличчі, долонях, стопах, у роті та в ділянці статевих органів. Іноді саме висип стає першим симптомом.

За даними ВООЗ, ознаки зазвичай з'являються впродовж тижня після зараження, але інкубаційний період може тривати від одного до 21 дня. Висипання нерідко зберігаються від двох до чотирьох тижнів.

Більшість пацієнтів одужують, проте трапляються тяжкі ускладнення. До груп підвищеного ризику належать діти, вагітні та люди з ослабленим імунітетом. Універсального ліків, яке гарантовано усуває вірус, немає: допомога спрямована на полегшення симптомів і запобігання ускладненням. Вакцинація може захистити від зараження або тяжкого перебігу, і ВООЗ рекомендує її насамперед людям із підвищеним ризиком під час спалахів.

Щоб знизити ризик інфікування, фахівці радять:

  • уникати тісного контакту з людьми, у яких є підозрілі висипання або підтверджена інфекція;
  • не користуватися спільними рушниками та постільною білизною;
  • дотримуватися гігієни рук.

За появи характерних симптомів потрібно звернутися до лікаря й до консультації уникати близьких контактів з іншими людьми.

Росія нещодавно зіткнулася і з підозрою на чуму

Повідомлення про мавпячу віспу з'явилося на тлі іншого резонансного випадку. На початку жовтня стало відомо про смерть 28-річної співробітниці Іркутського протичумного науково-дослідного інституту. Жінку госпіталізували наприкінці вересня з тяжкою пневмонією, а 2 жовтня вона померла.

Спершу в інформаційному просторі припускали легеневу чуму. Російська влада повідомила, що лабораторні дослідження не виявили чуми та інших перевірених особливо небезпечних збудників. За даними ВООЗ, причину смерті остаточно не встановлено, а доказів подальшого поширення інфекції в межах цього випадку організація не виявила. За контактними особами спостерігали медики. Ключовою невизначеністю в ВООЗ назвали відсутність підтвердженого діагнозу.

У Росії масово вилучали худобу через інші інфекції

Ще один випадок, що привернув увагу до епідемічної ситуації в Росії, стосувався хвороб великої рогатої худоби. Навесні 2026 року російська влада розпорядилася вилучити й знищити десятки тисяч тварин у кількох регіонах. За даними The Moscow Times, ішлося про понад 90 тис. голів щонайменше в дев'яти регіонах. Про масове вилучення також повідомляло Reuters.

Офіційно причинами називали сказ і пастерельоз – бактеріальну інфекцію, що спричиняє тяжкі хвороби тварин. У США висловлювали припущення про ящур, але діагноз не підтвердили, а російські ветеринарні органи такі повідомлення заперечували.

Хвороби худоби, підозра на мавпячу віспу в людей і смерть працівниці протичумного інституту – різні події, які не можна вважати проявами одного спалаху. Підтвердженого зв'язку між ними наразі немає.

Нагадаємо, після повідомлень про можливу чуму в Іркутській області Центр громадського здоров'я МОЗ України оцінив ризик для країни як дуже низький. В Україні випадків чуми серед людей не реєстрували понад сто років.

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Теги: росія смерть інфекція вакцинація вірус чума Москва

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