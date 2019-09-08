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    Справа рейсу МН17

    Родичі загиблих у катастрофі MH17 розчаровані передачею Цемаха Росії

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    <span>Член правління фонду &laquo;Авіакатастрофа&raquo; Піт Плуг&nbsp;</span> - Родичі загиблих у катастрофі MH17 розчаровані передачею Цемаха Росії
    Член правління фонду «Авіакатастрофа» Піт Плуг 
    Фото Укрінформ

    Росія триматиме Цемаха подалі від слідства і суду – Плуг

    Член правління фонду «Авіакатастрофа» Піт Плуг розчарований передачею бойовика «ДНР» Володимира Цемаха Росії.

    Про це він повідомив Укрінформу в Гаазі.

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    «Ми (родичі жертв трагедії – ред.) дуже не задоволені передачею Цемаха з України в Росію. Цього не мало статися, бо Цемах – підозрюваний у справі MH17. Ми розуміємо, що перед Україною була дуже складна дилема. Роль Росії, звісно, гірша. Цемах – не росіянин. Отримавши Цемаха, Росія триматиме важливого підозрюваного подалі від міжнародної Спільної слідчої групи (JIT) та судового розгляду», – сказав він.

    За його словами, Росія порушує резолюцію Ради Безпеки ООН №2166, яка вимагає притягнути до відповідальності осіб, винних у трагедії, та забезпечити всебічне співробітництво всіх держав у рамках зусиль зі встановлення відповідальних.

    «Це більше, ніж відсутність співпраці у розслідуванні. Це свідоме протистояння слідству. Таким чином, Росія порушує резолюцію Ради Безпеки ООН № 2166 та міжнародне право. І це для нас абсолютно неприйнятно», – наголосив Плуг.

    Голландець Піт Плуг втратив брата, невістку і племінника у катастрофі пасажирського літака, що виконував рейс МН17 з Амстердама в Куала-Лумпур і був збитий у небі над Донбасом 17 липня 2014 року. Він також є членом правління нідерландського фонду «Авіакатастрофа» родичів жертв трагедії (із 298 загиблих 196 були громадянами Нідерландів).

    Нагадаємо, у суботу, 7 вересня, між Україною та Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35. До України повернулися 11 незаконно засуджених у Росії співгромадян та 24 моряків, яких Росія захопила в районі Керченської протоки у листопаді 2018 року.

    7 вересня президент Володимир Зеленський також заявив, що другий етап обміну полоненими передбачає звільнення затриманих в Росії кримських татар.

    Серед тих, кого видала Україна, – бойовик «ДНР» Володимир Цемах, який є свідком у справі збиття літака рейсу МН17.

    Нідерланди офіційно зажадали від Росії видачі фігуранта справи про збитий над Донбасом Boeing рейсу MH17 Володимира Цемаха, який приземлився у Внуково разом з іншими особами.

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