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У Росії депутати подали законопроєкт про цілорічний призов до армії

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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У Росії депутати подали законопроєкт про цілорічний призов до армії
Середньодобові втрати Росії в червні 2025 року становили приблизно 1080 осіб, а загалом за місяць – 32 тис. осіб
фото з відкритих джерел

Згідно з ініціативою, медичні огляди, психологічний відбір та засідання призовних комісій проводитимуться безперервно впродовж усього року

У Росії депутати запропонували змінити чинний порядок строкової служби, запровадивши цілорічний призов до армії. Відповідний законопроєкт вже внеседо до Держдуми, передає «Главком».

Повідомляється, що російських солдатів призиватимуть до армії з 1 січня по 31 грудня, якщо документ буде ухвалено. Розгляд законопроєкту очікується восени, адже поточна сесія Держдуми завершується вже 23 липня.

Згідно з ініціативою, медичні огляди, психологічний відбір та засідання призовних комісій проводитимуться безперервно впродовж усього року.

Водночас відправлення новобранців до місця служби залишиться в межах двох періодів – з 1 квітня по 15 липня та з 1 жовтня по 31 грудня. Це визначатиметься указом президента, в якому будуть вказані частини та кількість призовників.

У пояснювальній записці зазначається, що нинішня система призову включає одразу кілька етапів, які відбуваються в стислі терміни двічі на рік.

Автори наголошують, що така схема створює надмірне навантаження на призовні комісії, медиків і військові установи.

Нагадаємо, за даними британської розвідки від початку повномасштабного вторгнення кількість загиблих та поранених у російської сторони перевищила позначку в мільйон.

Середньодобові втрати Росії в червні 2025 року становили приблизно 1080 осіб, а загалом за місяць – 32 тис. осіб.

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Теги: росія армія призов до армії

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