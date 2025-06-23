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«Били в баки». Малюк повідомив подробиці легендарної спецоперації «Павутина»

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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«Били в баки». Малюк повідомив подробиці легендарної спецоперації «Павутина»
Василь Малюк для спецоперації «Павутина» задіяв найкращих операторів дронів Центру спецперацій «Альфа»
фото: glavcom.ua

Глава СБУ: «Нами було задіяно 117 дронів, результат роботи побачив весь світ»

Очільник Служби безпеки України Василь Малюк розповів кілька деталей про легендарну спецоперацію «Павутина». Більше деталей він обіцяв розповісти пізніше. Про це генерал-лейтенант розповів на закритій зустрічі для журналістів, на якій був присутній «Главком».

«Росіяни відразу почали розповідати, що все відбили, що це все майже не штучно створена нами картинка. Нами було задіяно 117 дронів, результат роботи побачив весь світ. Це була надскладна операція, багатокомпонентна. Перше –  це логістика. Найголовніше – доставка засобів у ворожі тили. Інший елемент – це сам дрон», – каже він.

Малюк розповів, що дрони, які уражали літаки, виглядали як звичайні. Проте там було декілька видів зв’язку. – «Ми не будем зупинятись на цих деталях. Бойова частина в корпусі самого дрону складається з двох частин 800 і 800 г,  в комплексі – це 1,6 кг – спеціальний кумулятивний фугасний заряд. Що це означає? Те, що він пропалює корпус літака і вибухає всередині, що спричиняє максимальне ураження цілі».

Пріоритетами удару були баки та бік літака, де знаходилась ракета.

«Вражали авіоніку, те обладнання, якого немає запасного у ворога. Це дуже правильний і спеціально розроблений боєприпас. Були використані окремі елементи для зв’язку, які є підсанкційними групами товарів на території Російської Федерації. Люди, які робили дрони, не знали, що це під «Павутину». Люди, які робили будиночки, не знали, що це під літаки. Люди, які перевозили, також не були посвячені в деталі… Кожен відповідав за свій надважливий, окремий напрямок роботи», – каже малюк.

Глава СБУ додав, що для спецоперації задіяв найкращих операторів дронів Центру спецперацій «Альфа». Вони зайшли о п’ятій ранку на пункт бойового управління, у них забрали телефони. І почалась робота: кожному була доведена ціль, «виділений» конкретний літак. У кожного був макет місцевості, який враховував рельєфи, місце знаходження будиночків, маршрут, як долетіти. 

Нагадаємо, Служба безпеки України провела операцію «Павутина», спрямовану на ураження авіації в Росії. Нею особисто керував голова СБУ Василь Малюк. Уражено більше 40 ворожих літаків, серед них – А-50, Ту-95 та Ту-22 М3.

Ворожій авіації попередньо завдано збитків на більше, ніж 2 млрд доларів.

Окрім авіабази «Бєлая» в Іркутській області РФ також було уражено ворожі аеродроми у Мурманській, Рязанській, Московській та Іванівській областях.

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За даними в СБУ, спецоперація «Павутина», внаслідок якої Служба безпеки України уразила 41 літак стратегічної авіації РФ, готувалася понад півтора року.

Це була одна з найскладніших спецоперацій з логістичної точки зору. Спершу до Росії нелегально переправили FPV-дрони, а згодом – мобільні деревʼяні будиночки. На території РФ дрони заховали під дахами цих конструкцій, розміщених на вантажівках. У потрібний момент дахи відкрили дистанційно, й дрони вирушили до цілей – стратегічних бомбардувальників на військових аеродромах.

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Теги: росія СБУ авіація літак аеродром дрон

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