Головна Думки вголос Віктор Небоженко
search button user button menu button
Віктор Небоженко Політолог, соціолог

Дві історичні помилки путінської Росії

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
фото: newsua.one

Доля Росії в 21 столітті

Росія вступає в небезпечну, але історично звичну для себе фазу або шлях тотальної стагнації. Тому Захід нав'язуватиме путінській Росії стратегію військово-політичного виснаження в Україні, шляхом постійної підтримки Києва. Раніше була стратегія стримування, потім «байденізація» війни, щоб не допустити перемоги Кремля над Україною. Зараз путінська Росія перетворилася на повністю агресивну, авторитарну державу з глибокою військовою економікою, без внутрішніх і зовнішніх імпульсів до саморозвитку.

Тому нова мета Заходу – на основі успішної стратегії виснаження Росії домогтися принципової цивілізаційної відсталості Росії від Європи і США і переходу до «Перебудови-2».

Головне, сформувати в Кремлі стійкий стан пізнього застою країни перед Перебудовою Горбачова і страху несподіваного саморозпаду як у СРСР.

Таким чином, унаслідок стратегічно програної війни в Україні та втрати статусу «світового агресора» Росія вибуває з клубу великих держав і повертається через сто років у клуб другосортних, регіональних гравців.

У 21 столітті ні Захід, ні Китай не прагнутимуть до саморозпаду Росії, а поділять зони впливу всередині Росії між собою. Геополітична «інструменталізація», сильно ослабленої війною в Україні Росії, між США, Китаєм і Європою має зменшити загрозу виникнення відкритої Третьої світової війни, що і стане основою для нового світового порядку, нового глобалізму, без некерованої та агресивної Росії.

Першим доказом виникнення нового світового порядку буде інтернаціоналізація і контроль російської ядерної зброї на основі підписання з Кремлем договору на кшталт Будапештського договору з Україною, тільки більш суворого.

Росії нікуди буде діватися – агресія проти України і тероризування світу ядерним шантажем протягом усієї війни – це її дві історичні помилки.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія путінський режим війна путін

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

БпЛА оснащений китайською копією австралійського модуля передачі даних
ГУР показав з чого складається новий російський безпілотник
Сьогодні, 10:06
Філімоненко був неодноразовим  переможцем та призер всеросійських та міжрегіональних змагань
ЗСУ знищили окупанта, який був кандидатом у майстри спорту з армійського рукопашного бою
Вчора, 12:56
РПЦ в Україні заборонена
УПЦ=РПЦ=ФСБ. В українській столиці діють структури, офіційно пов’язані з російською владою
Вчора, 12:22
Вбивство власних бійців є поширеною практикою «мотивації» серед командирів армії держави-агресора
Російський командир наказав пристрелити власного пораненого бійця – перехоплення ГУР
19 липня, 11:11
США президента Трампа не є союзником Росії
У чому справжня мета Трампа?
15 липня, 14:01
Наступ росіян на Сумщині захлинається
ЗСУ проривають фланги ворога на Сумщині. Наступ росіян захлинається
7 липня, 12:20
Уже відомо про 23 постраждалих, серед них 3 – діти
Атака на Харків: з’явились кадри влучання безпілотника у будівлю
7 липня, 07:34
У своїй петиції заявники наполягали, що рішення фінської влади порушує законодавство Європейського Союзу
Європарламент відхилив розгляд петиції щодо фінсько-російського кордону
27 червня, 19:06
ЄС у 18-му пакеті санкцій планує запровадити додаткові заборони на трансакції для близько двох десятків банків
Дві країни заблокували 18-й пакет санкцій проти Росії
23 червня, 16:43

Віктор Небоженко

Дві історичні помилки путінської Росії
Дві історичні помилки путінської Росії
Росіяни отримали бумеранг війни
Росіяни отримали бумеранг війни
Війна в Україні. Таємний задум Пекіна
Війна в Україні. Таємний задум Пекіна
Трамп між Путіним і Нетаньяху: хто сильніше його використовує?
Трамп між Путіним і Нетаньяху: хто сильніше його використовує?
Схід – справа тонка. США та Іран залишилися задоволені і можуть приступати до угоди
Схід – справа тонка. США та Іран залишилися задоволені і можуть приступати до угоди
Євреї Америки та Ізраїлю можуть помститися Трампу
Євреї Америки та Ізраїлю можуть помститися Трампу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
265K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 липня: ситуація на фронті
105K
Карта повітряних тривог України онлайн 22 липня 2025
69K
На 43-му році пішла з життя актриса театру Франка
12K
Генпрокурор заявив про викриття гендиректора «Лісів України»
4010
Вагітна дружина нардепа, Miss Ukraine International 2018 втратила житло після атаки РФ (фото)
3780
Передача Україні ЗРК Patriot і європейський фонд допомоги – багатовекторна операція Білого дому

Новини

22 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
21 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:00
Сьогодні День пророка Іллі: історія свята, традиції, значення імені, заборони та привітання
20 липня, 00:23
20 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
20 липня, 00:01
Словенія легалізувала евтаназію
18 липня, 21:50
18 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
18 липня, 00:01

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua