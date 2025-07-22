Трамп може відмовитись від підтримки України. Ексрадник президента США назвав умову

Трамп надсилає до Києва системи ППО Patriot, але сам будує плани виходу із війни

WSJ: Трамп озброює Україну, але все ще хоче вийти з війни

Президент США Дональд Трамп має намір вийти з війни в Україні дипломатично, а також у сфері військової допомоги, якщо Росія не погодиться на перемир'я. Як повідомляє «Главком», про це пише у своєму матеріалі видання The Wall Street Journal, посилаючись на думку колишнього радника президента США Джона Болтона.

Джон Болтон заявив, що Дональд Трамп серйозно розглядає можливість припинення допомоги Україні, якщо його ультиматум Росії про припинення вогню протягом 50 днів не спрацює.

«Трамп створює власні шляхи відходу з війни в Україні. Він задовольнив термінові прохання про допомогу захисників України, які опинилися у скрутному становищі, але уникнув довгострокових зобов'язань», – заявив Болтон.

У статті відзначається, що у Вашингтоні тривають суперечки з приводу недостатніх витрат Америки на оборону, а також щодо її економічних можливостей розвивати військове виробництво.

При цьому Болтон все одно висловив переконання в необхідності допомогти Україні. Колишній радник вважає, що Трампу слід підтримувати стратегію Рональда Рейгана – «мир через силу».

«Вашингтон нічого не дає Києву, а лише виробляє Patriots і отримує за них гроші від союзників по НАТО, які постачають їх Україні. Це безглуздо, наче фінансові витрати якимось чином переважують геостратегічні вигоди цього рішення для Америки. Я був би радий, якби Трамп дотримувався рейганівської програми «світ через силу», – заявив Болтон.

Тому він упевнений у тому, що США мають наростити постачання зброї Україні, а не обмежуватись точковими постачаннями озброєнь через Європу.

Нагадаємо, війна в Україні стає дедалі більшим викликом для адміністрації президента США Дональда Трампа, який ризикує зіткнутися з такою ж відповідальністю за цей конфлікт, якою для Джо Байдена стала війна в Афганістані. Хоча, на перший погляд конфлікти не схожі – в Україні немає американських військ на місцях – їх об'єднує складність вирішення та потенційна політична відповідальність.